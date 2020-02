Komposztáló startupban a jövő?

Idén is látványos műsorral egybekötött esten mutatta be a Design Terminal a 2019-es mentorprogramjának szereplőit. A programba tavaly összesen 98 jelentkező érkezett 16 országból, amelyek közül végül 9 startup került be, hogy részt vegyen a 12 hetes mentoráláson. A Budapest Music Centerben tegnap este megtartott Demo Day a program záró rendezvénye volt, ahol a startupok képviselői pár perces beszédekben ismertették terméküket, versenytársaikat, jövőbeli terveiket és a bevonni tervezett összegeket.

A közel száz startup közül a Design Terminal azokat a jelentkezőket választotta, ahol megfelelő csapatot, profitábilis termékötletet és egy hellyel-közzel már elkészült terméket látott. Bár a szempontok között egyáltalán nem szerepelt, de szembetűnő volt a sportolással és fenntarthatósággal kapcsolatos startupok megnövekedett aránya akár a tavalyi Demo Day szereplőihez képest - végül a díjazottak is ebből a körből kerültek ki.

Milyen volt ma a komposztod?

A legtöbbet a három hónap alatt a Compocity fejlődött a mentorok értékelése szerint, amely a lakáson belüli komposztálást igyekszik elősegíteni egy erre tervezett beltéri eszközzel, és egyúttal a folyamattal kapcsolatos ismeretterjesztést végez. A megoldás része egy automatizált, önfenntartó rendszer, amely „nem igényel napi törődést”, miközben a mikroorganizmusok segítségével az ételmaradékokat pár héten belül komposzttá alakítja – legyen szó akár sajtról, húsról vagy halról. A biológiai lebontást elősegítő kapszulán keresztül a folyamat 8-szor gyorsabb a kukacokkal támogatott módszernél a bemutató leírás szerint. Ha a kapszula megtelt, akkor pedig a kész komposzt már mehet is a talajra.

Magához az eszközhöz egy mobilalkalmazás kapcsolódik, amelyen követhető a feldolgozás folyamata, és az aktuális komposzt minősége is. Egyúttal az app játékos módon, kitüntetésekkel igyekszik megtanítani a komposztálást (mit lehet, mit nem) és a fenntartható működés ismérveit a felhasználóknak. A célközönség első körben éppen ezért egy hazai oktatási intézmény, ahol közösségi támogatás keretében, 2020 első negyedévében pilot projekt is indul. A továbbiakban a startup a közösségekre és a zöld területekkel is rendelkező vállalatokra szeretne fókuszálni, így az üzleti modell validálását követően, 2020 második negyedévében megnyitná a projektet a befektetők felé, majd év végére szeretne az európai piacra lépni – mondta el beszédében Pancsa Emese, a Compocity ügyvezetője.

Okostároló biciklilopás ellen

A közönségdíjat ezúttal a városi technológia (urban tech) kategóriába tartozó BLOCK vitte el, amelynek alapítócége (AviBike Kft.) a városi kerékpáros közlekedés népszerűsítését és a kerékpárlopások megszüntetését tűzte ki céljaként. A startup első terméke egy kerékpártároló állomás, hogy a biciklistáknak ne kelljen nehéz lakatot cipelniük, és közben biztonságban is tudják kerékpárjukat. A célpiacot pedig természetesen a tárolóknak otthont adó helyek jelentenék, amelyek pénzért tudják kiadni a biciklistáknak a biztonságos helyeket, például bevásárlóközpontok, szupermarketek, ingatlanfejlesztő- és üzemeltető társaságok, önkormányzatok, oktatási intézmények és közlekedési közszolgáltatók lennének.

Az üzleti modell szerint tehát a startup kerékpártároló állomásokat ad el és lízingel az említett intézményeknek, pluszban a parkolási díjakból és reklámokból is keletkeznek bevételei. A cég eddig 12 millió forint tőkét vont be egy kockázati tőkebefektetőtől és Európai uniós forrásból termékfejlesztésre, de további 45 millió forintra lenne szüksége a függetlenedéshez és a folytatáshoz.

A mentorprogramba bekerült startupok nagy részére igaz, hogy a termék első változata már kialakult, de a startupoknak nagy segítséget jelent a programban az üzleti modell finomítása, piacismeret szerzése, parnterkapcsolatok kialakítása, és adott esetben lehetséges befektetők megismerése. A startupok a Demo Day-re is úgy érkeztek, hogy reményeik szerint itt találják majd meg következő befektetőjüket. A záróprogram lebonyolításával együtt megnyílt a jelentkezés a 2020-as tavaszi mentorprogramba.