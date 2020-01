Az A1 is bekapcsolja 5G-s hálózatát

A Deutsche Telekomhoz tartozó Magenta Telekom és a hongkongi Hutchison tulajdonában lévő Drei AT után immár az A1 Telekomnál is elérhető lesz az új generációs, 5G-s mobilszolgáltatás, miután az ország második legnagyobb mobilszolgáltatója a héten élesbe kapcsolja az új hálózati technológiát. Bár utolsóként kapcsolta be a kereskedelmi 5G-hálózatot, az A1-nek lesz pillanatnyilag a legnagyobb kiterjedésű, lefedettségű 5G-s infrastruktúrája Ausztriában.

Az "A1 5Giganetwork" fantázianevű hálózat január 27-től működik majd összesen 350 helyszínen, összesen 129 osztrák települést ellátva. A szolgáltató szerint a területi lefedettség az induláskor az állomások számának köszönhetően a legnagyobb lehet az országban, jóllehet a szám így is eltörpül az országban működő több ezer állomáshoz képest. A Magenta Telekom az országban elsőként indított 5G-s hálózatot, mindössze 25 állomással, melyek számát pontosan meg nem határozott mértékben növelte az év végéig, miközben a Drei-nek tavaly év végén mintegy 100 5G-s állomása volt Ausztriában. A szolgáltatók eleinte egyöntetűen a forgalmasabb csomópontok tehermentesítésére használnák az 5G-s cellákat.

A cégek egyelőre kizárólag a 3,5 GHz-es frekvenciasávban üzemeltetik az új generációs hálózatokat, az ezekre vonatkozó értékesítési eljárást tavaly vezényelte le az osztrák hírközlésszabályozó szerv, az RTR. A 3,4 - 3,8 GHz-es spektrum összesen 39 blokkjára kiírt aukció érdekessége volt, hogy abban a kiíró 12 zónára osztotta Ausztriát, így a nagy piaci szereplők mellett kisebb helyi érdekeltségek is eséllyel pályázhattak - és nyertek is. A nyertesek kihirdetése után néhány héten belül egyes szereplők számára megtörténik a használatba vételi engedélyek kiadása is, ezt követően több szolgáltató is azonnal bekapcsolja kereskedelmi 5G hálózatát.

A meghirdetett 12 régióban mindenhol licenchez jutott az A1 Telekom, a T-Mobile és a Hutchison (Drei márkanevű szolgáltatásal), emellett az alsó-ausztriai és burgenlandi régióban a MASS Response, Felső-Ausztriában valamint a linzi régióban a LIWEST, Salzburg városában és Salzburg tartományban a Salzburg AG, Grazban és Stájerországban pedig a Holding Graz pályázott sikerrel. A 7 licitáló összesen csaknem 188 millió eurót fizetett, ami nagyjából 50 millió euróval túlszárnyalja az előzetes várakozásokat, ugyanakkor a bevétel eltörpül az olyan, komplex frekvenciacsomagokat kínáló aukcióktól, mint amilyent az olasz hatóság írt ki tavaly, és amire összesen 6,5 milliárd eurónyi licit érkezett.