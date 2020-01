Prémium támogatási konstrukciót kap a Google Cloud

A dedikált szakembereket is tartalmazó csomaggal a cég a nagyvállalatokat célozza.

Prémium támogatással csalogatna újabb ügyfeleket platformjára a Google: a vállalat bejelentette Google Cloud Premium Support szolgáltatását, amellyel kifejezetten a Google Cloud ügyfelek üzemeltetés szempontjából létfontosságú igényeit szolgálná ki. A keresőóriás a prémium szolgáltatástól egyszerű és gyors támogatást ígér az ügyfeleknek, már létező TAM (Technical Account Manager) szolgáltatására építve.

A vállalat a Premium Supportot vásárló ügyfeleknek probléma vagy kérdés esetén az adott területen jártas szakembereket biztosít, akik ismerik az ügyfél egyedi alkalmazáspalettáját, architektúráját, és a cégnél alkalmazott felhős implementációk részleteit. Ez a csapat közvetlenül a vállalat dedikált Technical Account Managerével dolgozva biztosít személyre szabott támogatást - a Google ígérete szerint jócskán felgyorsítva az egyes ügyek megoldását.

A frissen bejelentett támogatással a cég konzisztens működést ígér a Google Cloud Platform és a G Suit támogatási konstrukciói között - egyszerűsített árazással kiegészítve. A Google szerint a prémium ügyfelek támogatási megkereséseire az adott Cloud termékek szakemberei 15 percen belül reagálnak, a különböző, előre tervezett események során pedig azt megelőzően, illetve az eseményt követően is rendelkezésre állnak az adott termék vagy szolgáltatás stabilitásának biztosítására.

Az új konstrukciónak szintén fontos eleme, hogy igény szerint a Google támogatási csapata az ügyfelek által használt, külső felektől származó rendszerek telepítésében, konfigurálásában és hibaelhárításában is segítséget nyújt. A szolgáltatáshoz továbbá a Google ügykezelő API-ja is hozzá tartozik, amelyet az ügyfelek rendszereibe és a Google Cloudba integrálva gyorsan és egyszerűen vehetők górcső alá az esetlegesen felmerülő igények vagy problémák. A prémium ügyfelek mindezek mellett az új Google Cloud termékekhez is soron kívül kapnak hozzáférést, még a széles körű rajtot megelőzően, illetve több esetben azok bétatesztjében is részt vehetnek.

Mindezek mellé a Google több új, külön megvásárolható kiegészítő szolgáltatást is indít, mint a fejlett eseménykezelés, ha például mélyebb architektúra-átvizsgálásra lenne szükség, vagy épp a kiterjesztett TAM támogatás, az olyan globális nagyvállalatok esetében, amelyeknél több időzónában is párhuzamosan szükség van a Technicak Account Managerek folyamatos elérhetőségére. Ugyancsak extra szolgáltatásként indul, egyelőre pilot projektként a Mission-Critical Support, amely az ügyfelek DevOPS és SRE gyakorlatait hivatott megvizsgálni és javaslatokat adni azok fejlesztése kapcsán. A megoldás a tervek szerint az év későbbi részében válik széles körben elérhetővé. A Premium Support már elérhető, ahhoz a vállalat az év későbbi részében további új funkciókat és kiegészítő szolgáltatásokat ígér.