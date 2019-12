Játékstúdiót kebelez be a Google

A nem egész három éves kanadai Typhoon Studios a Google Stadia csapatát bővíti majd.

Egyre sokasodnak az akvizíciók a gaming szegmensben az ünnepek küszöbén: a napokban a Facebook erősítette meg, hogy játékstreaming szolgáltatást fejlesztő céget vásárol, most pedig a Google jelentette be, hogy felvásárolja a Typhoon Studios játékstúdiót.

Egy kifejezetten fiatal, kevesebb mint három évvel ezelőtt alapított stúdióról van szó, amely 26 alkalmazottat számlál - ráadásul még egy játékot sem adott ki. A montreali központú vállalat első játéka mindenesetre nincs messze, a Journey to the Savage Planet című sci-fi kalandjáték a cég tervei szerint január 28-án debütál, és PC-n, illetve PlayStation és Xbox platformokon is elérhető lesz - illetve a felvásárlást követően jó eséllyel a Google Stadia streaming szolgáltatásának portfóliójához is csatlakozik majd. A Typhoon Studios társalapítói között egyébként Alex Hutchinson, a Ubisoft korábbi kreatív igazgatója, illetve Red Schneider, az Electronic Arts volt vezető producere is ott van.

A keresőóriás egész biztosan azért döntött a csapat bekebelezése mellett, hogy a plusz kompetenciával és (igaz nem túl vaskos) tartalmi háttérrel vonzóbbá tegye streaming megoldását, amelynek rajtja kissé döcögősre sikerült, sokak szerint a cégnek még egy darabig legalábbis meg kellett volna tartania rajta a béta címkét.

Hosszú távon a szolgáltatás népszerűsítésében kulcsszerepet játszanak majd az exkluzív tartalmak, így érthető, hogy a Google igyekszik minél tempósabban bővíteni házon belüli fejlesztőcsapatainak, stúdióinak lajstromát. A fentebb említett, hamarosan érkező Journey to the Savage Planet esetében persze nem valószínű, hogy a cég az exkluzivitás érdekében kihátrálna a rajt mögül a többi platformon, a Typhoon Studios későbbi címei ugyanakkor már könnyen lehet, hogy csak a Google streaming szolgáltatásán lesznek elérhetők. Az akvirált stúdió a Stadia csapatával dolgozik majd tovább Kanadában - a felvásárlás összege kapcsán a felek nem közöltek részleteket.