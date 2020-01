Lassan de biztosan megjön a bátorságunk a kártyaadatok mentéséhez

Az online vásárlások száma tempósan nő, kártyaadatainkat azonban még vonakodunk megadni. A piaci szereplők edukációs kampányainak és persze ismerőseik körében szerezett tapasztalatoknak hála azonban a felhasználók egyre nyitottabbak az online fizetésre és a kártyaadatok mentésére, amely nem csak kényelmi, de biztonsági előnyöket is kínál. Dr. Al-Absi Gáber Seif, az OTP Mobil ügyvezető-helyettese a HWSW-vel beszélgetve, a cég a közelmúltban végzett kutatásainak eredményein keresztül mutatta be a szegmens helyzetét és kilátásait.

Hogy a kártyaadat-mentési hajlandóságot feljebb lehessen tornázni, ahhoz elsősorban edukációra van szükség. Máig van egy jelentős réteg, amely tart attól, hogy online tárolja, vagy akár online fizetésnél megadja bankkártya-adatait – pedig ahogy Dr. Al-Absi Gáber Seif is kiemeli, az ilyen tranzakciók jóval nagyobb biztonságot nyújtanak, mint az utánvétes vásárlások.

BANKI PANASZ VAGY BÍRÓSÁG?

"Az emberek többsége nincs azzal tisztában, hogy ha valamit megrendel, online kifizeti bankkártyával és nem kapja meg a terméket, más terméket kap, vagy bármi gondja adódik és utólag nem tudja tisztázni a helyzetet a kereskedővel, a kibocsátó bankjához is fordulhat. Ennek az úgynevezett chargeback eljárásnak a lényege, hogy miután a vásárló jelezte a problémát a számlavezető bankjának, az a nemzetközi kártyatársaságok előre meghatározott irányelvei alapján kivizsgálja az esetet. Amennyiben bebizonyosodik, hogy jogos az ügyfél panasza, a kérdéses összeget jóváírják a számláján." – fogalmazott az OTP Mobil ügyvezető-helyettese.

"Ugyanezt képzeljük el akkor, mikor készpénzzel, utánvéttel vettünk meg valamit, és a termékkel bármilyen probléma van – mi a teendő ilyenkor? Megvan rá az esély, hogy csak a bíróságon tudjuk rendezni a helyzetet… Nem elhanyagolható a különbség a kettő között." Panasz, vagy csalás gyanúja esetén a bankok ráadásul rendkívül gyorsan lépnek: "A hazai bankok arra törekednek, hogy minél hamarabb visszautalják a vásárló által megreklamált tranzakció értékét."

A vásárlók sok esetben mégis az utánvétet preferálják, miután félnek, hogy bankkártya-adataik biztonságát kockáztatják az online vásárláskor, illetve utánvétes fizetésnél még a pénz átadása előtt ellenőrizni tudják a doboz tartalmát. A félelem nem csak a kártyaadatok mentésére, de az alkalmi megadásra is kiterjed. "Azt mindenképp érdemes szem előtt tartani, hogy kártyás fizetés esetében a vásárlót a bankkártyás ökoszisztéma védi, míg nem kártyás fizetésnél a PTK - a kettő között pedig jókora különbség van.”

Ezt a felhasználók is egyre inkább belátják – és persze a kényelmesebb használat is nyom a latban. Az ügyvezető-helyettes szerint egyértelmű javulás tapasztalható az elmúlt időszakban a kártyaadataikat mentők arányában.

A KÉNYELEM VONZ, DE A FÉLELEM MÉG MINDIG VISSZATART

Jelenleg az OTP Mobil kutatásában megkérdezett, információik megadásától tartózkodó felhasználók 66 százaléka nyilatkozott úgy, hogy attól tart, ellopják az online megadott bankkártya-adatait, 70 százalékuk "nem tartotta biztonságosnak" a fizetési módszert, 32 százalékot pedig az is visszatart az online fizetéstől, hogy nincs külön, erre a célra használt bankkártyája – a fő visszatartó erő tehát itt is a biztonság, pontosabban annak (vélt) hiánya.

Dr. Al-Absi Gáber Seif

Erre Dr. Al-Absi Gáber Seif is rávilágított, valamint ezt támasztja alá az eNET és az OTP Mobil egy korábbi, közös kutatása is, mely szerint a fizetési mód választásakor az online vásárlók számára a legfontosabb szempont adataik biztonsága. A megkérdezettek 87 százaléka jelölte be ezt a választ, 71 százalékuk továbbá azt is fontosnak jelölte, hogy az online fizetési folyamat a lehető legegyszerűbb legyen. Érdekes módon a válaszadók 70 százaléka azt is hangsúlyozta, hogy a folyamatnak ideális esetben minél kisebb költséggel kell járnia – ugyanakkor, ahogy az OTP Mobil ügyvezető-helyettese is rámutat, a felhasználók számára az online vásárlásnak nincs külön díja.

A fentiekből már az is kezd körvonalazódni, hogy a biztonság mellett a kényelem is előkelő helyen szerepel az online fizetés megítélésében. "Az online fizetők 48 százaléka, szinte minden második online fizető szakította már meg a fizetés folyamatát, mert túl hosszúnak találta, és túl soknak a begépelendő adatok mennyiségét” – mondta el a szakértő.

Ezen persze a kártyaadatok mentése segíthet, jól látszik azonban, hogy a felhasználók első körben az alkalmi online fizetéssel barátkoznak meg. Hosszú távon ugyanakkor a kényelemre vonatkozó igények győznek, az OTP Mobil kutatásában a válaszadók 22 százaléka számolt be arról, elmentené kártyaadatait, ha ezzel biztosan lerövidítheti a fizetési folyamatot, 26 százalék pedig "nagy valószínűséggel" megtenné ezt. A 18 és 29 év közöttieknél már 30 százalék felett van azok aránya, akik biztosan mentenék kártyaadataikat, hogy gördülékenyebbé tegyék a tranzakciót.

Az online kártyával vásárlók száma mindenesetre stabilan növekszik, a tartózkodók tábora pedig folyamatosan kopik. A SimplePay-nél már az online fizetések több mint harmada mentett kártyával zajlik, illetve ahogy Dr. Al-Absi Gáber Seif elmondta, az MNB adatai szerint az idei évben az online kártyás fizetés növekedése meghaladta a 30 százalékot.

GYORSAN ÉREZHETŐ AZ ONLINE FIZETÉSRE NEVELÉS HATÁSA

Az edukációs kampányok is meghozzák gyümölcsüket, az OTP Mobil kártyamentésre biztató, mindössze hat hetes minikampányát követően 32 százalékkal nőtt a SimplePay felületen végrehajtott, mentett kártyás, azaz Simple fiókos tranzakciók száma, 15 százalékkal pedig a SimplePay és Simple fiókos első vásárlók aránya. Idén továbbá eddig 468 ezer bankkártyát mentettek el a Simple fiókban, ennek több mint kétharmadát az alkalmazásban, 28 százalékot pedig a SimplePay felületén.

Hogy megakadályozza a döcögős fizetési folyamatok miatt a felhasználók elszivárgását és megkönnyítse a kereskedők és a vásárlók dolgát is a cég ősszel bevezetett három gyorsfizetéses megoldást is,. A SimplePay felületén QR-kóddal, push-értesítésen keresztül, és a Simple alkalmazásból is lehetővé vált a kiszemelt termékek kifizetése – mindezt a Simple fiókban mentett kártya teszi még gördülékenyebbé és biztonságosabbá. A gyorsfizetés közel hétezer webshopban és mobilalkalmazásban vált elérhetővé. Az eredmény gyorsan láthatóvá vált: a fizetésre Simple fiókot használók aránya csaknem megduplázódott az elmúlt néhány hónap során.

A biztonság és a kényelem tehát az online fizetések felé hajtja a vásárlókat, de ez a kereskedők számára is kulcsfontosságú: "A nap végén azon múlik a kereskedői konverziók aránya, hogy a felhasználó kifizeti-e az adott terméket, szolgáltatást, vagy elhalasztja a fizetést. Lehet, hogy a vásárló a négyes-hatos villamoson tényleg csak egy gombnyomásra van attól, hogy elvégezze a tranzakciót, amikor elő kellene vennie a bankkártyáját, ezért aztán elhalasztja, elfelejti a vásárlást. Ez mentett adatokkal sokkal kisebb eséllyel történik meg, hiszen biztonságos fizetési kereteket nyújt még egy ilyen helyzetben is." - mondta el Dr. Al-Absi Gáber Seif.

DE MI TÖRTÉNIK A HÁTTÉRBEN

A fizetési folyamat során jellemzően megadjuk a kártyaadatokat valamilyen fizetési szolgáltató felületén, majd ezek továbbmennek a kártyatársaságokkal is összekötött banki authorizációs rendszerekbe. Ezen a ponton pedig, ha van kétlépcsős azonosítás, a rendszer kiküldi az SMS-es kódot vagy egyéb második faktort a felhasználó számára. Ha az azonosítás lezajlott és a kártyaadatok zöld utat kapnak, a bank visszajelez a webshopnak, hogy rendben van a tranzakció. A mentett kártyás fizetések is nagyon hasonlóan zajlanak, annyi különbséggel, hogy előtte maga a szolgáltató azonosítja az ügyfél felhasználói fiókját, amelyben a kártyák is mentve vannak.

Azt fontos észben tartani, hogy a kártyaadatok tárolásához a cégeknek rendkívül szigorú feltételeknek kell megfelelniük, a kártyatitok, azaz a kártya fizetéshez szükséges információi, egy az egyben a cég backend rendszerén nem jelennek meg, önmagában a vállalat maga sem tudná előállítani a kártyaszámot a felhasználó saját titkosítási kulcsa nélkül. Mindez igazodik a nemzetközi biztonsági előírásokhoz, illetve a PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) adatbiztonsági szabványhoz, amelyet a kártyatársaságok kifejezetten a bankkártya-adatok biztonságos tárolásához hoztak létre.

A fenti biztonsági mechanizmusok robusztusságát egyre több felhasználó ismeri fel – ha pedig a bizalmi feltételek adottak, a kényelmi előnyökre már gyorsan ráéreznek a vásárlók. A kártyaadatok mentésével több mint harminc leütést vagy épp kijelzőbökdösést lehet megspórolni – ami figyelembe véve, hogy az online vásárlásoknál minden egyes újabb érintés vagy leütés potenciális konverzióvesztést jelent, nagyon is jelentős mennyiség. Mobilon ez különösen így van – márpedig a SimplePay esetében a tranzakciók mintegy 45 százaléka zajlik mobileszközökről.

A mobilos fókusz térnyerését a Simple népszerűségének növekedése is jól illusztrálja, a szolgáltatásban regisztrált fiókok száma idén 29,9 százalékkal nőtt, jövő év elején pedig a cég várakozásai szerint meghaladja majd az egymilliót. Bár arról nincs szó, hogy már a küszöbön lenne a készpénzmentes világ, az online fizetési szegmens tempósan, egészségesen növekszik, és egyben tolódik is a mobileszközök felé, miközben a vásárlók és kereskedők számára egyaránt egyre több előnyt kínál.