A helyi videók 60 százaléka globálisan fogy YouTube-on

Változott a divat, a kereskedelem és a fenntarthatóság iránti érdeklődés is az utóbbi pár évben, amit a YouTube pár videós nézettségi adattal szemléltet.

Érdekes trendváltozásokra hívja fel a figyelmet a YouTube 2019-es összefoglaló bejegyzésében, amelyeket a videós platform adataival is alátámaszt. Önmagában ugyanis nem túl meglepő, hogy a lokális tartalmak globális elérhetősége változásokat jelent a felhasználók életében, de a trend kifejezése adatokkal már egy fokkal érdekesebb. A YouTube saját kutatása szerint az Amerikában a szolgáltatásba felöltött, ruházati témájú videóinak 60 százalékát a felhasználók más országokból tekintik meg. Ugyanez a helyzet a Google-ből indított kereséseknél is, legalábbis divat témában - mutat rá egy korábbi közlemény. Amerikában a keresők főleg a kimonók iránt érdeklődtek, míg a britek indiai khadi és a franciák sari viseletetre kerestek. Az indiai felhasználók ezzel szemben a crop top lehenga (vagyis a rövid trikó és hosszú szoknya kombinációja) divatot szeretnék követni.

Visszatérve a videókra, az élőközvetítések szerepe is jelentősen nőtt az utóbbi időben, mivel ezen keresztül a világ bármely pontjáról valós időben megtekinthetnek a felhasználók egy eseményt. Valószínűleg ennek következménye, hogy a YouTube száz legnézettebb videójából több mint 60 az elmúlt két évben került fel az oldalra. Így például a top tíz legnézettebb élőközvetítés közé tartozik a SpaceX Falcon Heavy rakétájának kilövése, valamint Harry herceg esküvője.

A szűk értelemben vett divaton kívül további érdekes trend a vásárlói szokások változása, melynek során a videók nem csak egy adott termék kiválasztásában játszanak szerepet - a Google 2018-as globális kutatása szerint a vásárlók 55 százaléka rákeres Google-ben és YouTube-on is a termékre döntés előtt. Ezenkívül viszont a felhasználók jelentős része szórakozási célból is néz vásárlási videókat, mint például a videobloggerek különböző "haul" (milyen ruhákat / könyveket / egyéb terméket vettem?) bemutatóit, de a kihívások, valamint legjobb és legrosszabb helyek bemutatása is ide tartozik. 2016 és 2018 között az amerikaiak vásárláshoz kapcsolódó videófogyasztása az ötszörösére nőtt.

Végül a YouTube harmadik trendként megjegyzi, hogy a fenntarthatósághoz kapcsolódó tartalmak nézettsége is jelentősen nőtt 2019-ben. Ez viszont nem csak a klímatüntetések közvetítései iránti érdeklődés növekedését jelenti, hanem a kereskedőkre is hatással van a kulturális és viselkedési változások miatt. A nézők jobban érdeklődnek mit tehetnek a környezetükért, ami a videós megtekintéseikből is látszik.

Sokkal felkapottabbak lettek az utóbbi időben a tiszta szépítőszerek (clean beauty), vagyis amelyek nem károsak az egészségre. Továbbá megnőtt az érdeklődés a fenntartható címkével ellátott bevásárlós (haul) videók iránt. 2018-ra az előző évhez képest közel triplájára nőtt a fenntartható címkével ellátott videófeltöltések száma és 13-szor annyian nézték meg ezeket a videókat mint 2017-ben. A YouTube az összeállítással elsősorban a kereskedők figyelmét igyekezett felhívni a változásokra, de általában véve is érdekes, milyen trendeket lát a Google a videós számadatok mögé.