Új asztali és tabletes kezdőlapot kap a YouTube

A kezdőoldal átrendezésével a tartalmak felfedezését és a navigációt egyszerűsítené a Google. Az új felület a következő hetekben globálisan élesedik.

Megújul a YouTube, a Google videómegosztója friss asztali és tabletes felületet kap. Az elmúlt néhány hónapban a felhasználói visszajelzések alapján kikísérletezett ráncfelvarrással a vállalat igyekszik könnyebbé tenni a felhasználóknak az új tartalmak felfedezését.

A YouTube kezdőlapja nagyobb méretű és felbontású előnézeti képeket, illetve hosszabb címeket kap, hogy első pillantásra is egyértelműbb legyen, miről is szólnak az adott videók. A cég továbbá a készítő csatornájának neve mellett annak ikonját is elhelyezi a videók alatt, a navigáció megkönnyítése végett.

A kezdőoldalról emellett már lehetőség van közvetlenül az aktuális lejátszási sorhoz adni a videókat, az azok jobb felső sarkában megjelenő opcióra kattintva - mindezt úgy, hogy közben az éppen lejátszott videót nem kell megszakítani. A Google ugyanakkor kitér rá, hogy a sorba így felvett videókat a felület nem tárolja a böngésző bezárását követően, ehhez továbbra is az ismert "Megnézendő videók" listára érdemes őket felvenni.

A vállalat mobilon már korábban bevezette a funkciót, amellyel lekapcsolhatók a nemkívánatos csatornajavaslatok - a megoldás most az asztali felületekre és tabletekre is megérkezik. Az egyes ajánlott videók opcióit tartalmazó, három pontos menüre kattintva kiválasztható, hogy az adott csatornától a szolgáltatás a későbbiekben ne javasoljon új tartalmakat. Az ilyen videók ugyanakkor "Felkapott" videók között továbbra is megjelenhetnek, illetve természetesen a keresési eredmények között is ott maradnak.

Mindezek mellett a Google rövidesen egy másik mobilos funkciót is átültet a nagyobb kijelzőket célzó felületre, ahol az androidos YouTube apphoz hasonlóan lehetőség nyílik majd a kedvelt témákat kiválasztani, és testreszabni a kezdőlapon felbukkanó ajánlásokat - azt a cég egyelőre nem árulta el, a megoldás pontosan mikor válik elérhetővé. Az új külső élesítését mindenesetre a vállalat már megkezdte, az asztali böngészőkben, iOS-es és androidos táblagépeken a következő hetekben minden felhasználóhoz eljut.