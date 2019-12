Saját operációs rendszert fejleszt a Facebook

A rendszer VR szemüvegeket és okoskijelzőket céloz, a cég igyekszik függetlenedni az Androidtól.

Komoly erőfeszítéseket tesz a Google-től való függetlenedésre a Facebook, a vállalat A The Information beszámolója szerint már saját operációs rendszer fejlesztésén dolgozik, hogy lecserélhesse az Androidot VR headsetein, okoskijelzőin és egyéb, készülőben lévő eszközein. A fejlesztéseket ráadásul Mark Lucovsky vezeti, aki annak idején a Windows NT készítői között is ott volt.

Jelenleg a közösségi óriás önállóan használható Oculus VR headsetjei, illetve a Portal okoskijelzők is Androidot használnak, pontosabban annak egy a cég igényeihez szabott verzióját. Ennek megfelelően a rendszerért felelős Google döntései a Facebook hardvereire is hatással vannak, amit a cég mindenképpen ki akar küszöbölni, legalábbis a későbbiekben megjelenő termékei esetében. Ezek között ráadásul egészen új eszközök is feltűnhetnek, a cég a fentiek mellett ugyanis egy AR headseten is dolgozik, Orion kódnév alatt, amely a The Verge szerint akár már 2023-ban napvilágot láthat - fej-fej mellett az Apple, régóta pletykált AR szemüvegével.

Az idei év során a Facebook már többször egyértelművé tette, hogy ahol csak lehet saját kezébe venné a gyeplőt: a cég áprilisban hivatalosan is megerősítette, hogy már dolgozik egy AI virtuális asszisztensen Portal és Oculus termékeire, sőt arra vonatkozó pletykák is felröppentek, hogy a vállalat egyedi chipeket is fejleszt. Ezeket a törekvéseket erősíti meg a saját rendszer létrehozása is, amellyel bár a cég nagy fába vágja a fejszéjét, cserébe azt az utolsó szögig saját ízléséhez szabhatja. A rendszerről a vállalat egyelőre nem közölt részleteket, mindössze annyit tudni, hogy a Lucovsky vezette csapat nulláról építi azt fel.

A vállalatnak már volt egy hasonló kezdeményezése, 2013-ban a HTC-val együttműködve dobott piacra okostelefont, egy forkolt Andorid verzióval a fedélzetén, amelyet a Facebook Home felhasználói felület mögé költöztetett. A HTC First névre hallgató készülékkel bevezetett koncepció ugyanakkor távolról sem bizonyult népszerűnek, az eszköz nem érte meg a második generációt - és a Facebook Home is gyorsan nyugdíjba vonult.

A jelenlegi helyzet persze ettől számottevően különbözik, hiszen teljes mértékben saját rendszerről van szó, amely ráadásul nem is okostelefonokon fut majd. A megoldással a cég nagy mértékben az AR és VR kezdeményezésit igyekszik majd megtámogatni, amelyekhez az utóbbi időben rendkívül komoly erőforrásokat allokált. A TechCrunch szerint az AR/VR divízió épp most költözik új irodába Kaliforniában: a több mint 71 ezer négyzetméteres létesítményben mintegy 4 ezer alkalmazott dolgozik majd. A későbbiekben a vállalat az irodát a tervei szerint a vásárlók előtt is megnyitja majd, akik kipróbálhatják és meg is vehetik majd a Facebook hardvertermékeit.