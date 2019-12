Játékstreaming-szolgáltatót vesz a Facebook

A közösségi óriás a spanyol PlayGigát akvirálja, 70 millió euróért, későbbi terveiről azonban egyelőre hallgat.

Folytatja a bevásárlást a gaming piacon a Facebook: a közösségi óriás ezúttal a felhős játékszolgáltatást nyújtó, spanyol PlayGigát kebelezi be, a CincoDías értesülései szerint 70 millió euró körüli összegért. A Facebook hivatalosan is megerősítette az akvizíciót, részleteket viszont egyelőre egyik fél sem közölt a megállapodásról.

A 2013-ban alapított PlayGiga elsősorban játékstreaming technológiát fejleszt, a TechCrunch szerint többek között egy kifejezetten az 5G-s kapcsolatokra szánt streaming szolgáltatás létrehozásán dolgozik, több telkóval közösen. A vállalatnak emellett saját gaming-as-a-service platformja is van, amely az Intel Visual Cloud megoldására épít - ez utóbbi szintén a telkókat és hasonló szolgáltatókat célozza, akik játékstreaming szolgáltatás formájában értékesíthetik azt tovább ügyfeleiknek.

A PlayGiga jelenleg Olaszországban, Argentinában, Chilében és Spanyolországban működtet felhős játékszolgáltatásokat, ugyanakkor ahogy a Variety is kiemeli, már Svédországban, Ausztriában, Hollandiában és Guatemalában is megkezdte a tesztelést, illetve a Közel-Keleti terjeszkedés is ott van az ütemtervében. A cég szolgáltatásán keresztül több mint 300 cím játszható.

A játékstreamingben rejlő piaci potenciál az utóbbi időben több nagyvállalatot is elcsábított, elég a Google már elérhető Stadia szolgáltatására, vagy a Microsoft várhatóan jövőre rajtoló Project xCloud megoldására gondolni. Egyelőre korai lenne arról beszélni, hogy a Facebook is hasonló babérokra tör, a vállalat mindenesetre jó eséllyel vizsgálja a lehetőséget - és a PlayGiga játékkiadókkal ápolt kapcsolatai sem jönnek rosszul a cégnek. A spanyol csapat felvásárlása ismét megerősíti a vállalat gaming piacra vonatkozó ambícióit, a közösségi óriás legutóbb a népszerű VR cím, a Beat Saber fejlesztőjét, a Beat Gamest kebelezte be.