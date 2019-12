Valós idejű tolmácsfunkcióval bővül a telefonos Google Assistant

A Google Fordítóból már ismerő megoldás az okoshangszórók után a Androidra és iOS-re is eljut.

Androidra és iOS-re is érkezik a Google Assistant valós idejű fordítási funkciója. az Interpreter mode a keresőóriás virtuális segédjével szerelt okoshangszórókon és okoskijelzőkön egy ideje már elérhető, telefonokon azonban a rajt egészen idáig váratott magára.

A funkció hangparanccsal kapcsolható be, persze továbbra is angol nyelven, a “Hey Google, help me speak Thai” vagy épp a “Hey Google, be my German translator” utasításokkal. Ezután a telefon a diktált szöveget lefordítja, illetve a kiválasztott nyelven fel is olvassa, sőt beszélgetés közben automatikusan válaszokat is ajánl, hogy felpörgesse a beszélgetést. Az Assistant fordítója a Google szerint jelenleg 44 nyelvet támogat. Az Automatikus felismerés mellett lehetőség van a lefordítandó szövegek billentyűzetes bevitelére is, ha épp nem akarunk hangosan beszélni az adott környezetben.

Az Interpreter Mode érkezését okoshangszóróira a Google még év elején, a januári CES-en jelentette be, de már jóval korábban, a cég két éve bemutatkozott Pixel Buds fülhallgatókon is láthattuk a megoldást - persze a fordítás felolvasásához már ott is elő kellett venni a telefont, így észszerűbb lépés inkább az asszisztenshez kötni a funkciót, függetlenül attól, milyen eszközön nyitjuk meg a Google segédjét.

Hasonló funkcionalitás egyébként a dedikált Google Fordító alkalmazásból is elérhető, ez a Google Assistant nélküli telefonokon is gond nélkül haszánlható. Persze kérdés, hogy ha a valós idejű fordítás már ott van egyik széles körben Androidon és iOS-en is elérhető alkalmazásában is, a Google miért látta szükségét az Assistanttel való integrációnak, a cég mindenesetre azzal érvel, a felhasználóknak így nem kell plusz egy appot letölteni.