Lassan megérkezik a AMD Ryzen 4000-esek első csoportja

Hamarosan teljessé válhat az AMD 7 nanométeres processzorkínálata. Pár héten belül bemutatkozhat a notebookokhoz tervezett Renoir.

A január eleji CES-en mutathatja be Renoir kódnevű processzoros fejlesztését az AMD. Az elsősorban notebookokhoz tervezett lapka hiánypótló lehet a cég kínálatában, az ugyanis nem csak a Zen 2-es processzormagot, hanem a lényegesen magasabb hatékonyságot kínáló 7 nanométeres gyártástechnológiát is elhozhatja a mobil PC-k piacára. Amennyiben a napvilágot látott információk helytállóak, az AMD első körben kétszer hét modellel célozza meg a notebookokat, remélve, hogy így újabb szeleteket hasíthat majd ki az Intel által uralt piacból.

Bár a pletykákat továbbra is érdemes fenntartással kezelni, korábbi információk szerint a Renoir nyolc darab Zen 2 processzormagot, vagyis két CCX-et tartalmaz majd. A korábbiakhoz hasonlóan az L3 cache kapacitását várhatóan felezi az AMD, így a nyáron megjelent asztali és szerveres modellekkel ellentétben "csak" 16 megabájt harmadszintű gyorsítótár kerül a két magcsoport mellé. Ezzel nem csak a lapka mérete, de annak disszipációja is számottevően csökkenthető, amely kritikus fontosságú a célpiacra nézve. A Zen 2-vel várhatóan jelentősen csökkenti lemaradását az AMD, sőt, a hatmagos Comet Lake-et várhatóan maga mögé is utasíthatja majd a Renoir. Az IPC-ben jelentős előrelépést mutató Sunny Cove (Ice Lake) ellen már vélhetően nem minden esetben lesz elég a Zen 2. Az AMD szerencséje, hogy az friss fejlesztéséből egyelőre csupán négymagos modelleket képes gyártani az Intel, a Ryzenek tehát ismét előnyt kovácsolhatnak magasabb magszámukból.

A Renoir integrált grafikus vezérlőjének szerepét továbbra is a számkivetett, a PC-s piacon mindeddig vajmi kevés sikert elért Vega kapta. A friss adatok alapján az AMD a végrehajtóegységek számát is csak módjával növelte, a legerősebb modellekbe 12-13 CU lehet aktív, ami 9-18 százalékkal múlná felül a Picasso csúcsértékét. A GPU maximális órajelét egyelőre homály fedi, ám a 7 nanométeres gyártástechnológián hála reális elvárás lehet a 15-20 százalékos ugrás. Ettől ugyan a Renoir még nem fogja lekörözni a Picassót, az előrelépés azonban arra épp elég lehet, hogy egyértelműen a versenyképes Ice Lake előtt maradjon, illetve visszakerüljön az Iris Plus IGP elé az AMD.

A lapkadizájnra négy darab 15 wattos, illetve három darab 45 wattos mobilprocesszort építhet az AMD, amely ezeknek a PRO, vagyis üzleti notebookokba szánt variánsát is elkészíti. A CPU-s magszám várhatóan 2 és 8 között skálázódik majd, az integrált GPU CU-ja pedig 6 és 13 között mozog modelltől függően. A tervezőcég a Raven Ridge és Picasso fejlesztéseknél látott koreográfiát követve asztali modelleket is készít a Renoirból. A kiszivárgott adatok alapján az AMD itt nem törekedett a teljesítmény maximalizálására, az integrált GPU-ban ugyanis legfeljebb 11 darab CU lehet majd aktív, amelyhez vélhetően kevesebb (maximum 6 darab?) processzormag társulhat 65 vagy 35 wattos TDP mellett.