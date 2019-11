Az AMD kiütötte a felsőházban az Intelt

A vártnál is nagyobb előnnyel verik a harmadik generációs AMD Threadripper processzorok az Intel "Cascade Lake-X" HEDT termékeit.

Az abszolút csúcskategória új királyának számító Ryzen Threadripper 3970X az esetek döntő többségében nem csak gyorsabb, de olcsóbb is a kategóriában megfelelő konkurenshez képest. A tesztek alapján legújabb fejlesztésével az AMD kiköszörülte az előző két generációnál látott csorbákat, a harmadik generációs Threadripper platform egy, a korábbiaknál lényegesen kiforrottabb fejlesztés benyomását kelti.

A számok tükrében

A processzorok számítási teljesítményét és egyéb mérhető paramétereit többek között az AnandTech is megvizsgálta. A memóriaintenzívnek nem tekinthető 3D renderelésnél már az elődök is jól teljesítettek, amelyre az új modellek rátettek egy lapáttal. Ez alapján a Threadripper 3970X-nél renderre jelenleg nincs erősebb asztali CPU a piacon. Az AnandTech által lefuttatott négy tesztből háromban még a kisebbik modell, vagyis a Threadripper 3960X is veri a kvázi asztali Xeon W-3175-öt, miközben az AMD processzora néggyel kevesebb magot tartalmaz, ára pedig az Intelének kevesebb mint fele. Az új Threadripper előnye a közvetlen elődhöz mérten is tetemes. A Corona benchmarkban közel 35 százalékkal gyorsabb a 2990WX-nél a 3970X, változatlan magszám, de 30 wattal nagyobb TDP és 200 dollárral magasabb ár mellett.

A (jellemzően) kevés szálon futtatható JavaScript kódok végrehajtási sebességét is vizsgálta az AnandTech. Asztali PC-s környezetben ez elsősorban a böngészési élmény miatt fontos, a hálózati kapcsolat sebessége után gyakorlatilag ettől függ a weboldalak megjelenítési sebessége. Ezen a területen az egyszálas teljesítménybajnok Intel Core i9-9900KS bizonyult a leggyorsabbnak, de a sarkában viszont ott loholt a Threadripper 3960X, amely vélhetően enyhén magasabb alapórajele miatt tudta megelőzni a 3970X-et. Ennek megfelelően alkalmazásbetöltésben is a Core i9-9900KS a leggyorsabb: míg az Intel processzorának 3,17, addig a 3960X-nek 4,19 másodpercre volt szüksége a Gimp elindításához.

A videótömörítés nem tartozik a Threadripper leginkább kedvelt műveletei közé. Handbrake alatt kissé lemaradtak az új termékek. Az AMD számára ugyanakkor kellemes vigasz lehet, hogy a három tesztből kettőben a Ryzen 9 3950X bizonyult a leggyorsabbnak, amit csak egyetlen mérésben tudott lenyomni a már kifutott Core i9-7960X.

Az új Threadripperek újrarajzolt architektúráját jól szemléltetik a memóriaintenzív fájltömörítéses tesztek, amelyekben az előző két generációs jellemzően nagyon gyengén muzsikált. A központosított memóriavezérlővel lényegesen hatékonyabb a műveletvégzés, melynek hála 7-Zip alatt hatalmas előnyre tett szert a 3970X és a 3960X. A kevesebb szállal dolgozó WinRAR-nak az Intel processzorai fekszenek jobban, élen a Core i9-9900K-val, azonban a korábbi nagy lemaradásából elég sokat ledolgozott az AMD.

Az új Threadripperek Achilles-sarkát az AVX-512 utasításkészlet hiánya jelentheti, melyet az Intel HEDT processzorai már a Skylake-X óta támogatnak. Ennek hála néhány alkalmazásban előnybe kerülhetnek a csúcskategóriás Core processzorok. A gyorsulás mértéke a kódtól függ, amivel 10-20 százaléktól a szélsőséges esetnek tekinthető 180 százalékig terjedhet AVX-512-nak köszönhető előny, utóbbit pedig jellemzően (fél)szintetikus benchmarkokban lehet kimutatni.

Vert helyzetben az Intel

A 3000-es asztali Ryzen CPU-k teljesítményének ismeretében számítani lehetett rá, hogy a szerveres alapokra épülő Threadripper is rendkívül erős lesz, azonban a 3960X és 3970X előnye helyenként még ennek fényében is meglepő. A közel egy éve bemutatott huszonnyolc magos Xeon W-3175X gyakorlatilag értelmét vesztette, a nettó 3000 dolláros terméknél ugyanis az esetek döntő többségében jobb teljesítményt kínál a 2000 dolláros Threadripper 3970X. Az Intel aktuális kínálatában a tizennyolc magos Core i9-10980XE jelenti a következő lépcsőt, amit az AMD térnyerése miatti masszív árleszállításnak köszönhetően nettó 979 dollárért lehet megvásárolni. Ennek (egyelőre) nem állított árban közvetlen ellenfelet az AMD, a huszonnégy magot kínáló 3960X ugyanis nettó 1400 dolláros áron került piacra, a mainstream platform csúcsát jelentő 3950X pedig nettó 750 dollárért érhető el. Rossz hír az Intelnek, hogy utóbbi lényegesen közelebb van az i9-10980XE-hez, sőt, számos esetben meg is előzi a bő 200 dollárral drágább konkurenst.

Az Intelt ezzel gyakorlatilag teljesen bekerítette a felsőházban az AMD, egyelőre pedig nem látni, hogy miként lehetne kitörni a reneszánszát élő versenytárs egyre erősebb szorításából. Legkorábban 2020 második felében jöhet valamiféle változás, az Intel ugyanis ekkor dobná piacra az Ice Lake-SP processzorokat, melyek a HEDT szegmensbe is leszivároghatnak. Mindez azonban még közel sem biztos, hogy elég lesz az utóbbi években egyre tempósabban és pontosabban fejlesztő AMD ellen, amely hasonló időben jelentkezhet Zen 3-ra épülő termékeivel. Ennél korábban, várhatóan már a jövő év első vagy második negyedévében megjelenhet a harmadik generációs Threadripperek jövendőbeli csúcsa, a hatvannégy processzormagot kínáló 3990X, amely a HEDT és munkaállomásos szegmensben egy újabb tetemes csapást mérhet az Intelre.