A CarPlay után az Android Auto is beköltözik a BMW-kbe

Jövő júliustól a Google négy kerékre szánt felületét is támogatni fogják a BMW járművei.

Az androidos lehetőség a német autógyártó 7.0-s rendszerével, az iDrive 7-tel érkezik meg, a tulajdonosok többségének örömére. Ugyancsak üdvözlendő hír, hogy a bajor vállalat többé nem kér díjat az Apple hasonló, CarPlay névre hallgató megoldásának használatáért. Utóbbi még a járművek árának tükrében (is) irreális volt, a BMW ugyanis egy egyszeri 300 dolláros díjért, továbbá pedig évi 80 dollárért volt hajlandó bekapcsolni az Apple oldaláról ingyenes szolgáltatást.

Az Android Auto okostelefonos alkalmazás lehetővé teszi, hogy a telefonon futó tartalmakat az autó középkonzolába épített képernyője jelenítse meg, vezetéshez optimalizált köntösben. A Google a grafikus felülettel egyszerűbb kezelhetőséget, illetve áttekinthetőbb megjelenést ígér, melynek hála javulhat a vezetés közbeni biztonság. A rendszer az autóba beszállva automatikusan folytatja a korábban megkezdett média lejátszását, valamint a kiválasztott navigációs alkalmazást is feldobja, ahol a gyakran látogatott úti célokat is felajánlja - de a "Hey Google" hangutasítással is lehetőség van célállomást megadni.

Az értesítési központ a hívások, üzenetek, értesítések kezelését könnyíti meg, azok egy bökéssel eltüntethetők, később pedig, ha az autó már áll, a felhasználó visszatérhet az üzenetekhez. A felület a manapság népszerű trendeknek megfelelően sötét üzemmóddal is rendelkezik, mely az éjszakai autózásnál jöhet jól - illetve már a különböző kijelzőméretekhez is alkalmazkodik, a Google ígérete szerint a UI a széles panelekkel szerelt autóknál is kitölti a teljes képernyőt.

A bő öt éve rajtolt Android Auto a Google szerint mára több mint 500 gépjárműtípust támogat, ötven különböző márka zászlaja alatt. Az Andorid Auto Wirelessnek hála lehetőség van a vezeték nélküli kapcsolatra is, tehát a megfelelő támogatással rendelkező járművek és okostelefonok esetében nem szükséges kábellel összekötni a két egységet, akár zsebben is maradhat a készülék.