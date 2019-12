Átszervezik a Telekomot, 450 munkavállaló távozik

A jövő év első napjától kezdve új irányítási struktúrát vezet be a Magyar Telekom. A legnagyobb hazai távközlési cég átalakulása az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb transzformációja a vállalaton belül, melyhez hasonlóra legutóbb nagyjából tíz évvel ezelőtt volt példa, amikor a lakossági üzletág átalakulásával távozott a cégtől Winkler János vezérigazgató-helyettes. A mostani változások ezúttal is elsősorban a lakossági szegmenst érintik, és ezúttal is távozik egy vezérigazgató-helyettes a cégtől, igaz, hivatalosan saját kezdeményezésére.

A legfontosabb strukturális változásként az igazgatóság döntése értelmében az Ügyvezető Bizottság feladatai és hatáskörei átcsoportosításra kerülnek egyrészt az Igazgatósághoz, másrészt a vezérigazgatóhoz és a vezérigazgató-helyettesekhez. Emellett az Igazgatóság döntött arról, hogy 2020. január 1-i hatállyal a kis- és középvállalati szegmenst a lakossági szegmenssel együtt az integrált Customer Facing Unit elnevezésű szervezeti egység szolgálja ki - írja közleményében a Telekom.

A társaságirányítási struktúra egyszerűsítése érdekében az Igazgatóság döntött arról, hogy az Ügyvezető Bizottság jelenlegi feladatait és hatásköreit egyrészt az Igazgatósághoz, másrészt a vezérigazgatóhoz és a vezérigazgató-helyettesekhez helyezi át, továbbá az Ügyvezető Bizottság átalakul, és agilis módszertan szerint „Leadership Squad”-ként működik tovább. Ezen változás eredményeként 2020. január 1-i hatállyal a Társaság Ügyvezető Bizottsága, mint döntéshozó testület megszűnik.

A társaság szerint

A menedzsmentstruktúra korszerűsítésének célja, hogy elősegítse a hatékonyabb felsővezetői döntéshozatalt annak érdekében, hogy a változó piaci környezetben a vállalat fokozza versenyképességét, és az agilis működés révén tovább javítsa az ügyféligények gyors kiszolgálását.

A változásokkal nagyjából egy időben, 2020. február 29-ével saját kezdeményezésére távozik a Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettese, Szabó János, akinek az utódja Darja Dodonova, a Deutsche Telekom európai szegmenségnek jelenlegi műszaki kontrolling vezetője lesz.

A társaság emellett bejelentette, hogy a jövő év első negyedévében "legfeljebb" 450 munkavállalót érintő létszámleépítést hajt végre, a nem vezető beosztású munkavállalók pedig ezzel párhuzamosan 5%-os bérfejlesztésben részesülnek.