Intel: bocs, hogy nincs elég processzorunk

Nyílt levélben kért bocsánatot partnereitől és vásárlóitól kapacitásproblémája, illetve az így kialakult készlethiány miatt az Intel.

A néhány bekezdés megerősíti, hogy a probléma továbbra is a személyi számítógépekbe szánt kliensprocesszorokat érinti, amelyekből immár több mint egy éve képtelen elegendőt szállítani a gyártó. Bár az elmúlt hónapokban több, a kapacitás bővítéséhez indított befektetés is megvalósult, a második félévben számottevően megugrott igények kiszolgálásához ez már nem volt elég.

A rendhagyó kommunikációs húzás annak fényében nem meglepő, hogy a partnerek egy része már szeptemberben panaszkodott az ellátás minőségéről. A DigiTimes szerint a jelenség miatt bizonyos gyártópartnerek kénytelenek voltak 2020-ra eltolni egyes termékeik piaci rajtját, kényszerűen kihagyva a jellemzően magasabb forgalommal kecsegtető ünnepi szezont. A tajvani hírforrás szerint a szűkös kapacitás egyik elszenvedője az ősz elején bejelentett Comet Lake mobilprocesszor, amelynek egyik feladata épp az ugyancsak limitált darabszámban elérhető Ice Lake család kiegészítése lenne.

A történet pikantériája, hogy a 10. generációs családba bepakolt Ice Lake szűkös elérhetőségét egy újabb 14 nanométeres fejlesztéssel, a Comet Lake-kel próbálta kompenzálni az Intel. Ezzel rendhagyó módon 10 nanométeres és 14 nanométeres nanométeres processzorok egyaránt kerültek a 10. generációba, miközben chipek a gyártástechnológia mellett architektúrálisan is jelentősen eltérnek, nehezítve a vásárlók dolgát. Az említett forrás szerint azonban a Comet Lake-ből sem tud eleget termelni az Intel, így a komplett 10. generáció elérhetősége korlátozott, idén pedig már nem is várható számottevő változás az ellátásban.

A kínos problémát Bob Swan, a vállalat elnök-vezérigazgatója is érintette a legutóbbi pénzügyi eredményeket taglaló konferenciahívásban. Swan szerint vállalata a piaci elemzőkkel karöltve becsülte alá az idei igényeket, amelyeknek most a partnerekkel együtt isszák a levét. A chipgyártó természetesen továbbra is elsősorban szerényebb profittal kecsegtető belépőszintű chipek kárára, illetve a konkurens AMD örömére igyekszik egyensúlyozni termelését. A hónapok óta fennálló problémákat látva további 25 százalékkal növelik a 14 és 10 nanométeres gyártósorok kapacitását az Intel, amelynek nagy részét majd a PC-s processzorok gyártáshoz allokálja. Swan szerint így 5-10 százalékkal növelhetik a termelési volument, amely a legfrissebb számítások szerint végre megoldja a szűkös ellátást, valamikor 2020 során.