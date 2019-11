Romániában is csak később indulhat az 5G-s árverés

Nem csak Magyarországon, hanem a hazánkkal szomszédos Romániában sem kezdődhet meg az eredetileg tervezett időpontban az újabb 5G-s spektrumok értékesítési eljárása. Az okok ugyanakkor jelentősen különböznek.

Az 5G-s hálózatok kiépítésének tempójára rövid távon jelentős hatást gyakorolhat a román kormányzat döntése, miszerint az idén év végére tervezett 5G-s frekvenciaaukciót a jövő év első felére halasztja az illetékes hatóság, az ANCOM. Az országban a nyáron élesítették az első kereskedelmi 5G-s hálózatot, mely az operátorok által eleinte előszeretettel használt 3,4-3,6 GHz-es spektrumban üzemel, azóta pedig a négyből három operátornál van már marginális 5G-s lefedettség.

Ahhoz, hogy a szolgáltatók tovább tudják növelni a lefedettséget és a kapacitást, egy új értékesítési eljárásra lesz szükség, melyen akár több száz MHz-nyi spektrum használati jogát szerezhetik meg a helyi piaci szereplők. Ezek közül kiemelt jelentőséggel bír a 700 MHz-es sáv, mely lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy országos lefedettségű, nagy kapacitású mobiladat-hálózatot működtethessenek 5G-alapokon.

Sorin Grindeanu, a román hírközlési hatóság, az ANCOM elnöke

Hét kedvenc előadónk az idei HWSW mobile!-ról (x) 90 fős előadó lesz a konferencián, segítve az eligazodást, kiemeltük neked a hét kedvencünket.

Többek közt ennek a sávnak a szabad blokkjaira hirdetett meg árverést még a nyáron a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is, ám az eljárás nyilvántartásba vételi szakaszát követően olyan jogi helyzet alakult ki, melynek hatására az aukciót máig nem lehetett elkezdeni. Amint azt a HWSW többször is megírta, a magyar hírközlésszabályozó szerv nem nyilvános határozatában kizárta a negyedik piaci szereplőt, a DIGI-t az eljárásról, mely ezután jogi úton megtámadta a határozatot. A jogi hercehurcának köszönhetően arra lehet számítani, hogy a magyarországi árverés is jövőre, valamikor az első félévben zárulhat csak le.

Romániában ugyanakkor egészen más mozgatórugói vannak az értékesítési eljárás elhalasztásának. Ezek közül az egyik lényeges szempont, hogy nem sikerült időben garantálni, hogy az 5G-s hálózatok a román és az amerikai kormányzat által a nyáron aláírt szándéknyilatkozatnak megfelelő biztonsági mércék mellett üzemeljenek, emellett az árverés pénzügyi hátterével kapcsolatosan is bizonytalanság tapasztalható. A november elején esküt tett új román kormány ugyanis a 2020-as költségvetési tervezetben még nem hagyta jóvá az ANCOM által előterjesztett bevételi számokat.

Szintén késleltethetik a román 5G-s aukciót bizonyos helyi piaci folyamatok. Így elsősorban nyílt titok, hogy a Deutsche Telekom ki akar vonulni a román piacról, a vezetékes és mobil üzletágat pedig a kiszivárgott tervek szerint más-más vevőnek értékesítené. A folyamat lezárása, vagy legalább bejelentése előtti esetleges 5G-s aukció alaposan megkavarhatná a kártyákat a román mobiltávközlési szektorban, ahol mobilos ügyfélbázisát tekintve a Telekom Romania mintegy 4,5 millió előfizetőjével a harmadik legnagyobb piaci szereplő.