Elsőként Romániában indított 5G-szolgáltatást az Orange

Átadta az első kereskedelmi 5G-s hálózatot az előfizetőknek Európában a France Telecom, mely Orange márkanéven szolgáltat számos országban. A cég a kereskedelmi rajthoz Romániát szemelte ki, ahol az Orange mellett a Vodafone és a DIGI is rendelkezik már 5G-s hálózattal.

Európai hálózatában elsőként Romániában kapcsolta be a kereskedelmi 5G-szolgáltatást a France Telecom, mely tucatnyi piacon van jelen Orange márkanevű szolgáltatásaival. A tegnapi rajtot követően a szolgáltató román leányvállalatának újgenerációs hálózata három nagyvárosban, a főváros, Bukarest mellett Kolozsváron és Iasi-ban érhető el, a további bővítésekre pedig előreláthatóan jövőre kerül sor.

A bekapcsolást kísérő sajtótájékoztatón Ramon Fernandez, a France Telecom vezérigazgató-helyettese elmondta, a szolgáltatónak kézenfekvő választás volt Románia, mely az egyik meghatározó piaca a távközlési multinak. Az Orange 22 éve van jelen az országban, ahol jelenleg a legnagyobb mobilszolgáltatónak számít, mintegy 10,3 millió aktív előfizetővel - nem sokkal megelőzve a Vodafone helyi leányvállalatát, mely éppen csak átlépi a tízmilliós küszöböt. A cég '97-es megjelenése óta mintegy 3,5 milliárd euró értékben ruházott be Romániában - beleértve a mostani 5G-s hálózatépítés költségét, illetve az azt közvetlenül megelőző frekvenciaértékesítési eljáráson kifizetett licencdíjakat.

Az Orange az illetékes román hatóság idei frekvenciaaukcióján összesen 115 MHz-nyi spektrumhoz jutott hozzá a 3,4-3,6 GHz-es sávban, melyre a cég 5G-s rádiós hálózata jelenleg kizárólagosan épül. A mérések és műszaki specifikációk alapján ilyen spektrummennyiséggel nem lehetetlen elérni az 1,2 Gbps -nyi cellakapacitást, de még az átlagos letöltési sebességértékek is 600 Mbps körül mozognak a cég állítása szerint.

Az Orange nem az első román szolgáltató, mely 5G-s kereskedelmi hálózatot indított az országban. A Vodafone Románia május közepén élesítette a szolgáltatást Bukarest legforgalmasabb csomópontjain, illetve az év végére további városok lefedését ígéri. Június végén pedig a hazánkban is jelen lévő DIGI kapcsolta be az első 5G-s állomásait szintén Bukarestben, nem sokkal később pedig Nagyváradon, Kolozsváron, Konstancában és Mamaiában is elindulnak az első új generációs cellák. A DIGI a tervek szerint idén további román városokban, így egyebek mellett Brassóban, Temesváron és Nagyszebenben is elérhetővé teszi majd a szolgáltatást.