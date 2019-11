Visszatér és megújul az asztali OneNote

A Microsoft kiterjeszti a OneNote 2016 támogatását és új funkciókat is ígér - egyebek mellett a Fluid Framework felé is nyit a jegyzetapp.

Kiteregette a OneNote-tal kapcsolatos új terveit a Microsoft, a cég népszerű jegyzetalkalmazása nem csak visszatér eredeti asztali formájában, de alapos átalakulás elé is néz.

A vállalat az eredeti asztali OneNote alkalmazás kezét egy időre elengedte, az nem kapott frissítést az Office 2019 érkezésével sem, a cég helyette az UWP verziót javasolta Windows 10 alatt. A hét elején azonban a jegyzetapp sorsa fordulatot vett, a cég bejelentette, kiterjeszti a OneNote 2016 támogatását, így az jelen állás szerint egészen 2025. október közepéig tart majd - sőt a szoftvert a cég sötét megjelenítési móddal is megtoldotta. A lépésből egyértelmű, hogy a felhasználók továbbra is erősen a szoftver hagyományos verzióját preferálják az UWP-s variáns helyett.

A OneNote újdonságai azonban nem merülnek ki ennyiben, a Microsoftnak nagy tervei vannak a szoftverrel. Ahogy a cég az Ignite konferencián tartott előadásában beszámolt róla, újra egységesíti az alkalmazás kódbázisát, azaz az immár "legacy" címkés 2016-os kódbázisba olvasztja az eddigi UWP-s fejlesztéseket is.

A Microsoft ígérete szerint az összegyúrt kódbázissal a következő másfél év során több új funkció is érkezik majd a szoftverbe, kezdve a modern szinkronizációs háttérrel, így a OneNote-ban készített notebookok gyorsabban lesznek szinkronizálhatók a különböző eszközök között. A OneNote továbbá Microsoft Search integrációt is kap majd, a jegyzeteken belüli kereséshez, illetve új, meetingeket célzó jegyzetfunkciók is érkeznek az alkalmazása. A cég emellett a Tasks és a To Do appokkal is integrálja majd a OneNote-ot, valamint a kisegítő funkciókon is csiszol majd - illetve a jegyzetelőfelület kapcsán is ráncfelvarrásokat ígér.

Szintén fontos újítás, hogy a OneNote is bekerül a vállalat a napokban bejelentett Fluid Framewrok keretrendszerébe, így a jegyzetek számos más alkalmazáson belül is feltűnhetnek majd. A cég mindezt előzetes verzióban valamikor a jövő év folyamán teszi elérhetővé. A OneNote ráncba szedésével ugyanakkor a vállalat nem segít áttekinthetőbbé tenni az alkalmazás helyzetét Windowson, az asztali verzió mellett ugyanis továbbra is megmarad a különálló, UWP-s verzió is. A cég mindenesetre ismét az asztali variánst kezeli majd elsődlegesként, az 2020. márciusától a Microsoft 365 előfizetésekkel is automatikusan települ majd a Windows felhasználók számára.