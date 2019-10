Bejelentette 2020-as csúcsprocesszorát a Samsung

A szokásosnál is korábban jelentette be 2020-as csúcsprocesszorát a Samsung, amely már a jövő tavaszra datált Galaxy S11 piaci rajtját készíti elő.

Több hónappal a várható piaci megjelenés előtt jelentette be legújabb csúcsprocesszorát a Samsung. A nyers specifikációk alapján az Exynos 990 az elődök által kitaposott úton megy tovább, amely így házon belüli, illetve az ARM-tól licencelt fejlesztések egyvelegét jelenti. Ennek megfelelően a saját fejlesztésű processzormagok mellé Cortex magok, illetve ugyancsak az ARM műhelyéből származó GPU került, a chip pedig az iparágban elsőként LPDDR5 támogatással érkezik. Ezzel párhuzamosan a lapkából kikerült a rádiós modem, amit mostantól külső chip formájában alkalmaz majd a Samsung.

Az Exynos sorozat legérdekesebb pontját a házon belül fejlesztett magcsalád jelenti, amelynek immár ötödik iterációját hozza el a 990-es chip. Az M5 jelölésű magról egyelőre nem osztott meg mélyebb részleteket a Samsung, egyelőre csak annyit tudni, hogy az 20 százalékkal gyorsabb a közvetlen előd M4-nél. Bár az előrelépés mértéke alapvetően jónak számít, a tesztek alapján az M4 egyértelműen elmaradt a Cortex-A76-tól, pontosabban az arra építő Snapdragon 855-től. Jövőre már a Cortex-A77-tel kell megküzdjön a Samsung fejlesztése, amely az ARM ígérete szerint 23-30 százalékot pakol az A76-ra. Ennek fényében várhatóan nem lesz könnyű dolga az M5-nek, ugyanakkor az órajelekről még nincs információ, egy esetlegesen magasabb értékkel pedig kompenzálhat az Exynos.

A két darab M5 mellé két darab Cortex-A76-ot helyezett a tervezőcsapat, így viszonylag egyszerűen ki lehet majd mérni, hogy mire képes a házon belüli fejlesztés az ARM népszerű fejlesztéseihez képest. A négy darab Cortex-A55-ös blokk már egyáltalán nem számít meglepetésnek, a Samsung mellett ugyanis több más tervezőcég is ezekkel oldja meg a kifejezetten alacsony terheléses melletti energiatakarékos üzemet. Órajelekről a Cortexeknél sem tett említést a cég, amely mindössze annyit árult el, hogy az összes mag átlagát tekintve 13 százalékos a frekvencianövekedés.

Az integrált GPU-hoz is hozzányúlt a Samsung, a Mali G76MP12 helyét ugyanis a következő generációs G77MP11 vette át. A Valhall grafikus architektúrára épülő fejlesztés számottevő ugrást ígér az elődhöz mérten, mely az Exynos 990-nél 20 százalékkal magasabb tempót és 20 százalékos hatékonyságnövekedést jelent. Ahogy a CPU esetében, úgy itt sem lesz könnyű dolga a Samsungnak, az Apple és a Qualcomm ugyanis borítékolhatóan legalább ekkora mértékű ugrást kínál majd a következő generációs processzorokkal.

A GPU mellett egyre nagyobb szerepet vállaló NPU-n, vagyis a gépi tanulásos műveletek gyorsítására hivatott áramkörön is fejlesztett a Samsung, nem is keveset. Az egyszerű teljesítménymutató alapján bő ötször gyorsabb az új, kétmagos egység, amely ezzel 10 TOPS kapacitású. Ugyancsak fontos, előremutató változás, hogy az Exynos 990 dobja az LPDDR4X támogatást, az új chip mellé ugyanis elsőként lehet LPDDR5 memóriákat társítani. Ez nagyjából 30 százalékkal magasabb sávszélességet jelent, amelyhez ráadásul 30 százalékkal alacsonyabb disszipáció társul, tehát úgy nőhet a tempó, hogy közben az akkus üzemidő javul.

Érdekes változás, hogy a Samsung teljesen kivette a rádiós modemet a chipből, amelyet például az Apple-höz hasonlóan diszkrét egységként alkalmaz majd. A kettéválasztott dizájn oka egyrészt vélhetően a gyártás gazdaságosságában rejlik, az 5G-s modemek ugyanis egyelőre meglehetősen nagyok, az 5100-as modell például 56 mm2-en terül el. A másik lehetséges magyarázat, hogy ezzel a módszerrel már az amerikai piacra is saját processzorral szállíthatja készülékit a cég, elegendő csupán más (Qualcomm) modemet párosítani a rendszerchip mellé. Európában várhatóan továbbra is a Samsung rádiós egysége kerül majd a telefonokban, az Exynos 990-nel párhuzamosan ugyanis az Exynos Modem 5123-at is bejelentette a cég, melynek képessége egészen az alap 2G-től az 5G-ig terjed. Utóbbiban a 6 GHz alatti 5G NR (New Radio), illetve a milliméteres hullámhosszú (mmWave) kapcsolat lehetősége is benne van, másodpercenként maximum 5,1 és 7,35 gigabites letöltési sávszélesség mellett.

Az alkalmazásprocesszort 7LPP gyártástechnológiájára szabta a Samsung, a tömegtermelés pedig még az év vége előtt elkezdődik. A fejlesztés az iparág első EUV-s, azaz extrém ultraibolya fénnyel dolgozó levilágítási eljárása. Ennek jelentőségét jól szemlélteti, hogy a 7LPP minden szempontból jelentős ugrással kecsegtet a gyártó 10 nanométerhez képest. Egységnyi tranzisztorszámmal kalkulálva akár 40 százalékkal is csökkenhet a lapka területe, miközben a fogyasztás legfeljebb 50, a tranzisztorteljesítmény pedig maximum 20 százalékkal javulhat - de nem egyszerre. A valós érték attól függ, hogy a tervezésnél melyik tulajdonságot részesítik előnyben a mérnökök. Bár közvetlen összevetést nem közölt a Samsung, a különbséget jól érzékeltetheti, hogy az Exynos 9820-nál használt 8LPP a lapka területe és annak disszipációja szempontjából egyaránt mindössze 10 százalékos javulást hozott a 10 nanométerhez képest.

MIT HOZ A JÖVŐ?

Iparági pletykák szerint könnyen elképzelhető, hogy az M5 az utolsó házon belül tervezett Samsung processzormag. A vállalat austini tervezőirodájából több tucat CPU-tervezéssel foglalkozó alkalmazottat küldtek el a közelmúltban, amely az előző iterációk sikertelenségét tekintve nem meglepő hír. Ennek fényében nem nehéz elképzelni, hogy a Qualcommot követve hamarosan a Samsung is teljesen áttér az ARM magjaira. Mindeközben a GPU térfeléről eltűnhet a brit tervezőcég fejlesztése, a dél-koreai vállalat ugyanis még a nyár elején állapodott meg az AMD-vel, hogy belátható időn belül a tervezőcég Radeon márkanéven ismert fejlesztése felel majd a megjelenítésért.