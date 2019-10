Elegánsabb irányt céloz a legújabb Cat strapatelefon

A Cat S52 az elődök masszív kialakítását vékonyabb házra cseréli, hasonló víz-, por-, és ütésállóság mellett - a motorháztető alatt ugyanakkor középszintű vas dolgozik.

A strapabíróság mellett a külcsínre is hangsúlyt fektet a Cat, pontosabban a brandet gondozó Bullitt Mobile legújabb okostelefonja, a Cat S52. A készülék a gyártótól eddig megismert, masszív kialakítást vékonyabb, elegánsabb dizájnra cseréli, miközben a cég ígérete szerint megtartja a brandtől elvárt fizikai védelmet is.

Bár a készüléket továbbra sem fogja senki összekeverni egy hagyományos telefonnal, a 9,69 milliméteresre karcsúsított készülékház már sokkal közelebb áll a fősodorbeli dizájntrendekhez, mint az egy centis vastagságot jócskán meghaladó elődök. Az S52-t lehetőségünk volt testközelből is szemügyre venni, az pedig kézbe fogva semmivel nem tűnik testesebbnek egy átlagos, vékony tokba bújtatott okostelefonnál - cserébe esetében nem indokolt a tok használata.

JÓ FOGÁS, KÖZEPES VAS

Az eszközt a brand egyik védjegyének számító, nyers alumíniumkeret övezi, hátlapja pedig az ismert, gumis tapintású borítást kapta, amely kellemes, stabil fogást biztosít az eszközön - ami kifejezetten jó élmény az üvegszendvicsek tengerében. Az előlapon megmaradt a Cat telefonoktól ismert, kissé kitüremkedő gumikarima, ami az eszközt kijelzővel lefelé ejtve is védi a panelt az ütődésektől. A csatlakozók kipattintható ajtajai eltűntek az eszközről, ami kényelmesebb használatot biztosít, és nincs hatással a víz-, illetve porállóságra. Bár a készülék már sokkal inkább idomul a fősodorbeli dizájntrendekhez, kávamentes kijelzőre, vagy akár notch-ra nem érdemes esetében számítani, az előlapon továbbra is ott vannak a vaskos alsó-felső peremek, az ujjlenyomat-olvasó pedig a hátlapon kapott helyet.

A 5,65 hüvelykes, Corning Gorilla Glass 6 borítású, 18:9-es IPS kijelző felbontása 1440x720 pixel, a panel pedig vizes kézzel, illetve kesztyűben is változatlanul kezelhető, ahogy azt a cégtől megszokhattuk. A strapabíró házban középkategóriás hardvert találunk, kezdve egy nyolc darab, Cortex-A53 maggal operáló Mediatek Helio P53 processzorral, illetve 4 gigabájt RAM-mal és 64 gigabájt belső tárhellyel, amelyet microSD kártyával bővíthetünk. Jó hír, hogy a készülékre az USB-C mellett hagyományos, 3,5 milliméteres jack csatlakozó is került.

A hátlapon egyetlen kamerát találunk, amely a 12 megapixeles Sony IMX363 szenzorra épít - utóbbi többek között egyes Pixel telefonokból lehet ismerős. A gyártónak itt kimondott célja volt, hogy több kamera helyett inkább egyetlen, jó minőségű szenzort tegyen az S52-re, ami elsőre határozottan jó döntésnek tűnik, persze majd élesben derül ki, hogy a kivitelezés hogyan is sikerült. Az előlapra egy 8 megapixeles kamera jutott. A Cat S52-ben egy 3100 mAh kapacitású akkut találunk, amely bár számottevően karcsúbb, mint például az S61 4500 mAh-s monstruma, a cég ettől is kényelmes, másfél napos üzemidőt ígér - az persze megint csak a gyakorlatban válik majd el, ténylegesen hogyan teljesít az akku.

Mindez egy IP68-as besorolású készülékházban található, vagyis a pornak teljes mértékben ellenáll, víz alatt pedig egy méter mélységben akár fél óráig is használható. A telefonnak ütésállóságért sem kell a szomszédba mennie, a MIL 810G szabvány plecsnijét is megkapta, így másfél méteres esést is kibír, kemény felületre - ha pedig mégis probléma adódna ilyen körülmények között, arra a gyártó garanciája két évig kiterjed.

A Cat S52 hazánkban idén november 12-től lesz kapható, bruttó 180 ezer forintos ajánlott végfelhasználói áron. Bár a fenti, középszintű specifikációk fényében az ár határozottan borsos, akinek kifejezetten strapabíró eszközre van szüksége, érdemes lehet szemügyre vennie az eszközt - főként azt is figyelembe véve, hogy az Android 9-cel érkező készülék garantált frissítést kap Android 10-re, illetve a biztonsági frissítéseket is garantáltan megkapja, az azok megjelenését követő 90 napon belül.