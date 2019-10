Leállítja a Linux on Dex fejlesztését a Samsung

A telefonokra asztali Linuxot ígérő megoldás kevesebb mint egy év után megy nyugdíjba.

Nem volt hosszú életű a Samsung Linux on Dex programja, a gyártó bejelentette, leállítja okostelefonokra szánt, asztali Linux felületének fejlesztést. A mindmáig béta címkés megoldás ezzel az első stabil verzióig sem jutott el.

A Samsung és a Canonical együttműködésével született Linux on Dex kezdeményezést a cég tavaly év végén jelentette be, annak segítségével pedig a felhasználók a megoldást támogató készülékeiket a gyártó Dex dokkolóihoz csatlakoztatva nem csak az ismert, asztali formába szabott Android felülethez férhettek hozzá, hanem egy teljes értékű, Ubuntu környezetet kaptak, néhány egyedi optimalizációval kiegészítve.

A megoldással kapcsolatos korai tapasztalatok, annak korlátai ellenére határozottan pozitívak voltak - úgy tűnik azonban mégsem eléggé, a vállalat ugyanis emailben tájékoztatta felhasználóit, hogy kevesebb mint egy évvel a rajt után leállítja a programot. A 9to5Google beszámolója szerint a Dexre szánt Ubuntu továbbra is használható marad, frissítéseket ugyanakkor sem az app, sem az adott Ubuntu kiadás nem kap majd - a megoldást támogató Samsung csúcskészülékek Android 10 béta frissítését követően pedig a funkcionalitás teljes mértékben eltűnik a telefonokról. Miután a cég már megkezdte a frissítések kiküldését ez a sokaknál valószínűleg már legfeljebb csak napok kérdése.

A vállalat megköszönte a támogatást a programban résztvevő felhasználóknak, arra azonban nem tért ki, miért döntött a Linux on Dex leállítása mellett. A GSMArena szerint elképzelhető, hogy a Samsung által használt emulációs megoldás valamilyen módon sértette a Google által az Android 10-zel bevezetett biztonsági irányelveket - igaz ezzel kapcsolatban egyelőre a Google sem nyilatkozott. A hagyományos Dex, vagyis a csatlakoztatott monitoron, egérrel-billentyűzettel igénybe vehető asztali felület változatlanul használható marad - persze utóbbi esetében továbbra is a telefonon is használt Android költözik új köntösbe.