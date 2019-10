Még 2021-ben is Skylake magokat használhat az Intel

Nemcsak gyártástechnológiát, de CPU-s mikroarchitektúrát sem váltana 2022-ig asztali processzorainál az Intel - állítja a HardwareLuxx.

A német magazin szerint még a 2021-re datált desktop kliensprocesszorok is Skylake processzormagokkal érkezhetnek, 14 nanométeres csíkszélességgel gyártva. Amennyiben a hírek helytállóak, a vállalat addig jobb híján az integrált GPU-n fejleszt, amely megkaphatja a jövőre datált Gen12-es grafikus architektúrát. Mindez egyben az AMD további előretörését is jelentheti, amely jövőre már Zen 3-as, 2021-ben pedig Zen 4-es asztali processzorokkal jelentkezhet, rendre 7 és 5 nanométeres csíkszélességgel gyártatva.

A nem hivatalos útiterv szerint a pár hónapon belül megjelentő Comet Lake-S processzorokat a már korábban kiszivárgott Rocket Lake-S széria követi. Az előbbiről már meglehetősen sok információ derült ki, így gyakorlatilag biztosra vehető, hogy tíznél tetőzik a magszám, ami elmarad a konkurens AMD aktuális tizenkét magos, illetve a novemberre ígért tizenhat magos termékeinek kritikus paraméterétől. Az új, LGA 1200 tokozású processzorok órajeléről egyelőre nincs pontos információ, ám a 14++ jelölésű gyártástechnológiának hála a csúcsmodellek maximális turbója borítékolhatóan eléri, vagy akár meg is haladhatja az 5 GHz-et. Ennek ellenére nem várható jelentős változás az aktuális 9000-es sorozathoz képest, az előrelépés a két extra magból eredhet majd, szoftvertől függően.

A Comet Lake-nél érdekesebb a Rocket Lake, amelyről eddig vajmi keveset lehetett tudni. A már napvilágot látott egyetlen fontos részletet a 14 nanométeres csíkszélesség jelentette, amelyet a HardwareLuxx megerősített, vagyis a 2021-es Intel asztali processzorok is a jelenlegi gyártástechnológiával készülnek majd. Kétség nem fér ahhoz, hogy ezzel a termékek bizonyos szempontból hátrányban lesznek az AMD processzoraihoz képest, amely addigra már a TSMC 7 nanométerének második generációjával, sőt, akár 5 nanométerével gyártathatja termékeit. Ennél is meglepőbb, hogy a szóban forgó forrás szerint a Rocket Lake mikroarchitektúrában sem újít teljesen. A CPU-magok szerepét a továbbra is a 2015-ben bemutatott Skylake töltheti be, amely mellé egy jelentősen átdolgozott, Gen12-es GPU kerülhet. Az egyelőre nem világos, hogy ezzel mire viheti majd az Intel, amely addigra számottevő lemaradásba kerülhet az asztali processzorok piacán lényegesen fontosabb CPU-s fejlesztésekben, hisz az AMD 2021-re már Zen 4 magokat ígér.

HOL A 10 NANOMÉTER?

A HardwareLuxx állítja, az Intel az összes 10 nanométeres asztali termékét elkaszálta. Az már korábban kiderült, hogy az Ice Lake csak a notebookokba és a Xeonokba kerül be, most azonban úgy fest, hogy sem az azt követő Tiger Lake, sem pedig az Alder Lake nem jelenik meg desktop processzor formájában, vélhetően az eljárással elérhető alacsony(abb) órajelek miatt. Mindez azt jelentheti, hogy a következő komolyabb fejlesztést a 7 nanométeres Meteor Lake képviselheti, valamikor 2022-ben.

Az Intel ugyanakkor állítja, lesznek 10 nanométeres asztali processzorai. Nyúlfarknyi cáfolatában a chipgyártó semmilyen részletet nem árult el, így ez akár egy kisebb szériás terméket is jelenthet. Apró PC-it (NUC) például jellemzően mobil processzorokra épít az Intel, a HEDT (High-End Desktop) szegmensben pedig szerverpiacra fejlesztett lapkákat hasznosít újra, így nem zárható ki, hogy erre célzott a rövid közlemény, minthogy egyelőre a HardwareLuxx tévedésének lehetőségét sem lehet elvetni. Mindezektől függetlenül borítékolható, hogy legkorábban 2021-ben jelenhet meg a nagyobb szériás, 14 nanométernél alacsonyabb csíkszélességet és/vagy fejlettebb CPU-s mikroarchitektúrát kínáló asztali Intel processzorcsalád.