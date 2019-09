Az Intel képtelen úrrá lenni kapacitásproblémáján

Továbbra sem talált megoldást 14 nanométeres üzemeinek kapacitásproblémájára az Intel. A helyzet kedvezhetne az AMD számára, az viszont épp hasonló problémákkal küzd.

A DigiTimes friss híre szerint a vállalat problémája ismét kicsúcsosodott, amely miatt egyes gyártópartnerek kénytelenek 2020-ra tolni termékeik egy részének megjelenését. A tajvani hírforrás szerint a szűkös kapacitás egyik elszenvedője a pár hete bejelentett Comet Lake, amelynek egyik feladata épp az ugyancsak limitált darabszámban elérhető Ice Lake család kiegészítése lenne. Arról egyelőre nincs konkrét információ, hogy mi okozza az állítólagos újabb mélypontot, ám vélhetően az új iPhone-oknak komoly szerepük lehet a kialakult helyzetben.

Ahogy ugyanis a napokban kiderült, az Apple legújabb készülékeibe is Intel modemek kerültek. Ez annak fényében meglepő, hogy a cupertinói vállalat tavasszal kiegyezett a Qualcommal, mely alapján arra lehetett számítani, hogy az idei iPhone-okba újfent a San Diego-i tervezőcég szállítja a rádiós chipeket. Erre vélhetően az idő rövidsége miatt végül nem került sor, valamint a döntésben az is közrejátszhatott, hogy az Apple időközben bevásárolta magát az Intel modemes üzletágába. Mindez több tízmillió darab 14 nanométeres lapka legyártását jelenti a chipgyártó számára, amelynek félvezetőgyártással foglalkozó részlege a hírek szerint továbbra sincs felkészülve ilyen helyzetekre.

Mindez kísértetiesen hasonlít a tavalyi állapotokra, mely rámutat arra, hogy az Intelnek egy év leforgása alatt sem sikerült teljesen ráncba szednie 10 nanométeres fejlesztését. Bár a chipgyártó már hónapokkal ezelőtt bejelentette a notebookokba szánt Ice Lake processzorokat, iparági pletykák szerint a 10 nanométeres lapkákból továbbra sem tud eleget szállítani, így azokkal szinte semennyire sem lehet tehermentesíteni a csúcsra járatott 14 nanométeres gyártósorokat.

A történet pikantériája, hogy a 10. generációs családba bepakolt Ice Lake szűkös elérhetőségét egy újabb 14 nanométeres fejlesztéssel, a Comet Lake-kel próbálta kompenzálni az Intel. Ezzel rendhagyó módon 10 nanométeres és 14 nanométeres nanométeres processzorok egyaránt kerültek a 10. generációba, a chipek pedig a gyártástechnológia mellett architektúrálisan is jelentősen eltérnek, tovább nehezítve a vásárlók dolgát. A DigiTimes szóban forgó híre szerint azonban jelenleg Comet Lake-ből sem tud eleget termelni az Intel, így a komplett 10. generáció elérhetősége korlátozott, a forrás szerint pedig idén már nem is várható számottevő változás, amely igencsak kellemetlenül érintheti az ünnepi szezonra készülő partnereket.

Az Intel még tavaly október elején közölte, hogy 1 milliárd dollárt szán a 14 nanométeres technológiát alkalmazó gyártósorainak bővítésére. Bob Swan, a vállalat elnök-vezérigazgatója akkor elmondta, hogy az összeget az Arizonában, Írországban, illetve Izraelben található üzemek kapacitásbővítésére használja fel. Korábbi információk szerint a Kiryat Gatban, a Leixlipben, illetve a Hillsboroban található üzemek bővítésének befejezését valamikor az idei év második felére tervezte az Intel, ám arról nincs információ, hogy ebből mindeddig mennyi valósult meg. Az elmúlt hónapokban több pletyka is felmerült, hogy a vállalat a jövőben a Samsung bérgyártó üzletágának közreműködését is igénybe venné. A legutóbbi információk szerint a dél-koreai fél egyszerűbb áramköröket, például lapkakészleteket készíthet az Intel számára.

Az AMD-nél sincs minden rendben

Az Intel újabb bukdácsolása az AMD malmára hajthatná a vizet, az elmúlt napokban megjelent hírek szerint azonban per pillanat a konkurens is hasonló problémákkal küzd. Iparági pletykák szerint az AMD nem tudja kielégíteni a második generációs Epyc processzorok iránt mutatkozó jelentős igényt, amelyet alátámaszt, hogy az eredetileg szeptemberre ígért Ryzen 9 3950X megjelenésére csak novemberben kerül sor. Az Intel problémája által leginkább érintett 10. generációs mobil processzorok ellen a Renoir kódnevű fejlesztéssel készül az AMD, amelyről várhatóan a januári CES-en hullik le a lepel. A cég legújabb sikertermékeihez hasonlóan a Renoir is 7 nanométeres csíkszélességgel készül majd, ám arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy a gyártópartner TSMC képes lesz-e elegendő lapkát szállítani partnerének.