Európa legnagyobb hackathonja ismét Budapesten

Újra Magyarországra érkezik a JunctionX, még lehet indulni az egymillió forintos fődíjért!

Újra Magyarországra érkezik Európa legnagyobb hackathon sorozata, amelyre több mint 60 országból várnak érdeklődőket. A JunctionX egy nemzetközi kezdeményezés, amelyben valós üzleti problémákat oldanak meg a versenyzők 48 óra alatt. A rendezvénynek Budapest ad otthont 2019. október 25 és 27-e között.

A JunctionX Budapest hackathonon fejlesztők, dizájnerek és vállalkozók gyűlnek össze, hogy gyakorlati megoldásokat hozzanak létre valós piaci problémákra. A versenyzőknek lehetősége van a legújabb technológiákat és bármilyen merész ötletet felhasználni, megvalósítani az esemény során. A versenyen valódi szituációkkal szembesülhetnek a fiatalok, ugyanis a kihívásokat a Tech Embassy céges partnerei biztosítják, így többek között a Google, a Microsoft, a Nokia és a Telekom is megméretteti a fejlesztőket. A feladatok számos lehetséges témakört felölelnek, egyebek mellett a mesterséges intelligenciát, gépi tanulást, sőt, akár a gépjármű automatizálást is.

Mivel a hackathon egy ötletverseny, a résztvevőknek a kihívás kiválasztása után meg kell azt több szemszögből is meg kell vizsgálniuk, majd prototípust létrehozni, amely már a kiforrott eredményeket mutatja be az adott probléma megoldására. A megmérettetést az a csapat nyeri, amely a leginnovatívabb ötlettel győzi meg a szakmai zsűrit és versenyzőtársait egy 3 perces rövid bemutató keretében. A JunctionX népszerűségét jól mutatja, hogy tavalyhoz képest már megduplázódott a hackathonra regisztrálók száma. A 400 legjobb fiatal tehetséget idén a Telekom székház fogadja be az egész hétvégés rendezvényre.

„Az esemény szervezése szempontjából központi szerepet töltött be, hogy igazságos lehessen az elbírálás. Ez több szempontból is kihívást jelent, hiszen a challenge-ek különböző helyekről érkeznek, ráadásul a szakmai zsűri sem tud mindenkit meghallgatni. Megoldásként partnereinkkel együttműködve feladataikat egységes nehézségi szintre hoztuk, az értékelést pedig a Gavel rendszeren keresztül végezzük majd, mely segítségével a résztvevők egymás munkáját fogják értékelni. A versenyen így annak a csapatnak üti a markát az egymillió forintos főnyeremény, akik valóban a legjobban teljesítettek.”

– mesélte Gedai Bence, a Tech Embassy vezetője.

A JunctionX Budapest hackathon időpontja 2019. október 25-27. A versenyre még mindig lehet jelentkezni, érdemes csapatokban, de egyedül is lehet érkezni, utóbbi versenyzőket a szervezők rendezik majd csapatokba. A jelentkezési határidő október 18.