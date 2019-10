Közös platformot fejleszt a négy vezető európai online piactér

Európa legnagyobb e-kereskedelmi piacterei közül négyen közös platformot fejlesztenek, ahol egy helyen lesz elérhető minden termék, amit a résztvevő cégek, és azok kereskedői forgalmaznak. A projektben a német Real.de, a francia CDiscount, az olasz ePrice, és a romániai székhelyű eMAG vesz részt. Az utóbbin keresztül magyar érdekeltsége is lehet az együttműködésnek.

A szeptember 26-án az ePrice részéről kiadott sajtóközlemény szerint az International Marketplace Network (IMN) elnevezésű platform lehetőséget biztosít majd arra, hogy az említett résztvevők Európa-szerte megjelenhessenek áruikkal a piacokon, elérve ezzel több mint 230 millió vásárlót. Így a négy piactér kb. 30.000 kereskedő partnere extra költségek nélkül árulhatja termékeit az említett országokban, ami tagadhatatlanul nagy előnyökkel jár. Eddig ugyanis a kereskedőknek, ha leszerződtek ezekkel a cégekkel, külön-külön kellett feltölteniük áruikat az egyes rendszerekbe, ám ezután egységes felületen érhetik majd el az egész piacteret. “Az érintett országok legfontosabb szereplőivel együtt képesek leszünk olyan szolgáltatást ajánlani, ami még inkább megfelel kereskedőink igényeiknek, a saját nyelvükön. Az IMN igazi hozzáadott érték lesz, amely új export lehetőségeket teremt az olasz kis- és középvállalkozóknak, hogy új piacokra nyissanak akár a fejlődő országokban is” – nyilatkozta a közleményben Leonardo Costa, az ePrice marketplace üzletágának vezetője.

Az érintett cégek egyébként saját országaikban mind piacvezetőnek számítanak. Az eMAG felületén jelenleg kb. 27.000 kereskedő van jelen, a Cdiscount több mint 3,6 milliárd, a Real.de kb. 600 millió euró értékben értékesített árukat 2018-ban, és az ePrice is a legnagyobb online piactér Olaszországban. A platform fejlesztése folyamatosan zajlik: 2018-ban már technikai tesztelések folytak, mostanra pedig elérhető a béta verzió.

A magyar érdekeltség pedig az eMAG-on keresztül jön a képbe, hiszen a romániai cég és a magyar Extreme Digital egyesülésének éppen a közelmúltban adott zöld utat a román Versenytanács. Az e-MAG egyébként a dél-afrikai Naspers-csoport érdekeltségébe tartozik, de a cég továbbra is Iulian Stanciu vezetésével működik – aki annak idején felfuttatta, és nemzetközi piacra vitte azt -, jelenleg bukaresti székhellyel, de az egyesülés után valószínűleg Budapest lesz az új központ. Érdekes tény, hogy az Edigital is volt egy darabig dél-afrikai cég, a Steinhoff International többségi tulajdonában, majd 2018-ban a két alapító, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula visszavásárolta a tulajdonrészt. Másodsorban pedig azoknak a magyar kereskedőknek, akik az eMAG marketplace-en keresztül értékesítenek, szintén lehetőségük lesz a közös felületen keresztül megjelenni a nemzetközi piacon, vagyis az együttműködés egy kisebb cég számára is igazi piaci előnyökkel járhat

A vásárlók szemszögéből nézve is új lehetőségeket hoz a fejlesztés, hiszen a közös platform segítségével egy helyen találják majd meg a négy cég, és azok partnereinek árucikkeit. Ez már olyan széles választékot hozhat majd, ami vetekedik a legnagyobb világcégek – az AliExpress, az Amazon, vagy a wish – kínálatával, valódi versenyhelyzetet teremtve. Nehéz megbecsülni, hogy az ily módon kibővült, kisebb költséggel és kevesebb adminisztrációval működő európai szuperpiactér mennyire fog tudni árban is versenyezni az említett nagyokkal, hiszen a számtalan távol-keleti kereskedőt felvonultató webshopok olyan promóciókra képesek, és eleve olyan árakat tudnak szabni, amikkel nehéz versenyben maradni. De az egyre gyakoribb minőségi, szállítási és ügyfélszolgálati problémák talán adnak némi lehetőséget arra, hogy megbízható szolgáltatást nyújtva a vásárlók egyre nagyobb hányada válassza inkább az európai kereskedőket, akiknél talán valamivel drágábban, de gyorsabb szállítással, elérhető és kompetens ügyfélszolgálattal, és minőségi kínálattal találkozhatnak.

Az eredeti cikk a Kosárérték e-kereskedelmi magazin oldalán jelent meg.