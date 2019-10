Beépített trackerblokkolóval egészül ki az Opera

Ráfekszik a követésvédelemre a böngésző, amelynek fejlesztőcsapata az új funkcióval jelentős gyorsulást is ígér, főleg ha a hirdetésblokkolás is aktív.

Tovább bővíti biztonsági funkcióinak sorát az Opera, a böngésző legújabb, 64-es főverziója már követésvédelemmel is kiegészül - noha azt a felhasználóknak manuálisan kell bekapcsolni a frissítést követően. A trackerblokkolással a böngésző igyekszik adatvédelmi oldalon felzárkózni a fősodorbeli vetélytársak, mint a Firefox vagy a Chrome mögött.

Az Opera májusi adatai szerint mintegy 65 millió PC-s felhasználóval rendelkező böngésző egy ideje már beépített hirdetésblokkolóval, sőt, saját VPN-nel érkezik, a különböző trackerek és a fingerprinting megoldások elleni védvonalai azonban hiányosak voltak. A fejlesztőcsapat most ezt pótolná, az EasyPrivacy Traciing Protection List tracker-adatbázisára támaszkodva . Igaz bőven akadnak olyan, a felhasználók követését célzó megoldások, amelyek nincsenek az EasyPrivacy listáján, a funkció számos ismert trackerrel leszámol, köztük webes fingerprintinget alkalmazó követőkkel is.

Machine learning és Scrum alapozó képzések indulnak! (x) A HWSW októberben gyakorlatorientált, 10 alkalmas, 30 órás online képzéseket indít.

Utóbbi eljárás a felhasználók különböző weboldalakon átívelő követésére szolgál, még akkor is, ha azok nem engedélyezik a cookie-k használatát. A megoldás különböző viselkedésminták, az időzóna, illetve az adott számítógép konfigurációja alapján épít fel egy digitális "ujjlenyomatot" vagy profilt a felhasználóról, amellyel annak tevékenysége azonosíthatóvá válik, akár számos webes felületen keresztül. Sajnos miután nem a hagyományos cookie-kra támaszkodnak, a fingerprintingre építő trackerek felfedezése és blokkolása sem egyszerű feladat, az Opera új funkciója viszont legalább azok egy részének kiszűrését ígéri.

A vállalat szerint a trackerblokkoló használata mintegy 20 százalékkal fel is gyorsíthatja a böngészést, ha pedig a beépített hirdetésblokkoló is aktív, az előrelépés akár 76 százalék is lehet. Az Opera új trackerblokkolóját a böngésző biztonsági beállításai között lehet bekapcsolni, aktiválása után pedig az URL sáv mellet megjelenő ikonra kattintva követhető, hogy az adott oldalon a böngésző hány trackert csípett el - ugyanott, ahol a szoftver a blokkolt hirdetések számát is jelzi.

Az új adatvédelmi funkció mellett az Opera Snapshot megoldása is kap néhány új képességet a frissítéssel. A különböző weboldalakról képernyőképeket készítő funkcióval már közvetlenül PDF-be is lehetőség van elmenteni az egyes oldalakat, de akár az adott weblapnak egy része is kivágható, amely aztán helyben szerkeszthető is, illetve akár szöveggel is kiegészíthető.