Kitiltja a TikTok a politikai hirdetéseket

A Facebookkal ellentétben a rövid videós app tiltással oldja meg a problémát.

Mostantól nem lehet fizetett politikai hirdetésekkel találkozni a mobilos alkalmazásletöltési listák élmezőnyében szereplők TikTok szolgáltatásban. A tizenévesek körében kiemelkedően népszerű, főleg rövid zenés videókat tartalmazó alkalmazás globális üzleti megoldásokért felelős igazgatója, Blake Chandlee hivatalos közleményben fejtette ki, hogy a platform a jövőben teljesen elzárkózik a politikai reklámoktól. A TikTok nem engedélyezi a poltikai jelölteket, jelenlegi vezetőket, pártokat vagy csoportokat népszerűsítő és ellenző fizetett hirdetéseket, illetve szövetségi, állami vagy helyi szintű politikai kérdésekkel összefüggő reklámokat, mint például a választási hirdetéseket.

A szolgáltatás blogbejegyzésében hangsúlyozza, hogy többféle módon kísérletezik az újszerű hirdetési formátumokkal, de a cég ezeket inkább kereskedelmi vállalatokkal közösen akarja megvalósítani. Az alkalmazásban megjelennek például márkákhoz kapcsolódó kihívások, a TikTok videóinak sorába illeszkedő videós reklámok. Továbbá a cég a közelmúltban indította el a TikTok Creator Marketplace felületét, amelyen a hirdetést tervező cégek kapcsolatba léphetnek tartalomkészítőkkel, hogy közösen hozzanak létre tartalommarketing kampányokat.

A kínai videóscég a közeljövőben még hangsúlyosabbá szeretné tenni az együttműködéseket a közlemény szerint, ezért is dönthetett úgy, hogy nem politikai pártokkal szeretné összekötni a felhasználóit - vagyis főleg a tizenéves korosztály tagjait. A cég magyarázata szerint egyszerűen a politikai hirdetések nem illenek a rövid videós felületen a felhasználói élménybe.

A döntés főleg annak értelmében érdekes, hogy a TikTok-kal ellentétben a Facebook, a Twitter és a Snapchat is inkább megtartotta a sokat vitatott fizetett politikai reklámokat a felületén, és fejlesztésekkel próbálja átláthatóbbá tenni a hirdetések mögött álló szereplőket. A közösségi óriás például emiatt vezette be a hitelesítési rendszert, amelynek keretében a hirdetések feladóinak többek közt a személyazonosságukat is igazolni kell hirdetés feladásakor, és hozzáférést adott hirdetési könyvtári API-jához, hogy például a szabályozók és újságírók elemezhessék a politikai hirdetésekhez kapcsolódó adatokat.

A TikTok bejegyzése nem ad rá magyarázatot, hogy a szolgáltatás miért nem a Facebookhoz hasonló hitelesítési megoldásokat választott a tiltás helyett, amelynek hátterében a TechCrunch szerint pénzügyi megfontolások is állhatnak. Azonban arról sem lehet tudni, hogyan azonosítja majd a kínai tulajdonban álló vállalat a politikai hirdetéseket, amelyeket innentől kezdve nem enged megjeleníteni a felületen. Továbbá az sem egészen világos, miért volt rá szükség, hogy az igazgató most külön bejegyzésben erősítse meg a politikamentességet. A cég Indiában már korábban megtiltotta a politikai hirdetéseket, amely most már az Egyesült Államokra és Európára is vonatkozik.