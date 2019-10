Megfelezi csúcskategóriás processzorainak árát az Intel

Az Intel bejelentette Cascade Lake-X kódnevű csúcskategóriás processzorait, amelyek legnagyobb dobását a lényegesen kedvezőbb árazás jelenti.

A korábbi pletykáknak megfelelően a ráncfelvarrásnak tekinthető család legnagyobb dobását a jelentősen kedvezőbb árazás jelenti, amely helyenként akár 50 százalékos csökkenést is jelent a közvetlen elődökhöz mérten. Az árcédulák mellett a PCI Express sávok számához is hozzányúlt a gyártó, amely ezzel egységesen 48+24 (CPU+chipset) vonalat eredményez, modelltől függetlenül. Bár a független tesztekre még várni kell, számítási teljesítmény szempontjából minimális előrelépés várható a Skylake-X-hez képest.

A Cascade Lake-X alapját az idén immár negyedik életévét betöltött Skylake mag adja, amelyet a gyártástechnológiához hasonlóan kisebb fejlesztésekkel igyekezett szinten tartani a gyártó. A mikroarchitektúra alapjaihoz tehát nem nyúlt az Intel, így azonos órajel, magszám, illetve programkód mellett nem várható előrelépés a Cascade Lake processzoroktól. Gyártástechnológia szempontjából sem történt jelentős ugrás, hisz ahogy az már hónapokkal ezelőtt kiderült, a 10 nanométert érintő problémák miatt az Intel kénytelen volt 14 nanométeren maradni. A Cascade Lake így a HEDT vonalon (is) már bő három éve alkalmazott csíkszélességre épít, pontosabban annak második, 14++ jelölésű iterációjára. A további finomhangolásnak hála helyenként 2-6 százalékkal nőtt a processzorok órajele, változatlan, 165 wattos TDP mellett.

Jó hír, hogy a Cascade Lake-X modellek hardveres javítással rendelkeznek a Spectre sebezhetőségek ellen. Az Anandtech korábbi információi szerint a Spectre 2, 3, 3a, 4, illetve 5 (vagy L1TF) biztonsági hibákra kínál gyógyírt a Cascade Lake, melynek hála a processzorok már bármilyen szoftveres patch nélkül is immunisak a felsorolt sebezhetőségekkel szemben, miközben a végrehajtás tempója csupán elhanyagolható mértékben csökkent. Ugyancsak a mikroarchitektúrális ráncfelvarrásnak köszönhető az AVX512 VNNI (VNNI: Vector Neural Network Instructions) támogatása, amit Deep Learning Boost néven hirdet az Intel. Az utasítással 16 bites, azaz félpontosságú műveleteket lehet gyorsabban végrehajtani, amit elsősorban különféle gépi tanulásos kódok futtatásánál lehet kamatoztatni.

A Skylake-X-hez viszonyítva további különbséget jelent a DDR4-2933-as modulok hivatalos támogatása, amely nagyjából 10 százalékkal magasabb sávszélességet eredményezhet. Szintén egy apróbb változás, hogy a processzorba integrált PCI Express sávok száma immár egységesen 48 darab, amelyet további 24-gyel egészíthet ki az alaplapi lapkakészlet. A verzió azonban nem változott, vagyis míg az AMD újabb processzorai már a Gen4 szabványnak is megfelelnek, addig az Intelnél be kell érni a hosszú évek óta alkalmazott Gen3-mal, ami vonalanként fele sávszélességet jelent a 4.0 támogatású eszközöknél.

Kevesebb modell, sokkal olcsóbban

Az apróbb fejlesztések mellett a termékpalettát megvágta az Intel, mellyel a nyolcmagos Core i7-9800X és a tizenhat magos Core i9-9960X nem kapott közvetlen utódot. A döntésben vélhetően az AMD-nek is komoly szerepe volt, amely a tervek szerint tizenhat magot kínáló mainstream processzorát, illetve a jelentősen frissített HEDT kínálatát is valamikor novemberben dobja piacra. Az Intel erre számítva nem csak a kínálatot, de az árazást is átalakította. A tizennyolc magos Core i9-9980XE közvetlen utódjának számító Core i9-10980XE például 50 százalékkal olcsóbban, nettó 1979 dollár helyett 979 dolláros áron kerül majd piacra. Bár kisebb mértékben, de a masszív árleszállítás a paletta alján is tetten érhető, a tízmagos Core i9-10900X ugyanis nettó 590 dolláros árcédulával jön, amely 40 százalékos csökkenést jelent a közvetlenül előd Core i9-9900X-hez képest.

Cascade Lake-X kliensprocesszorait novemberre ígéri az Intel, amely ennél pontosabb megjelenési dátumot egyelőre nem közölt.