Sokkal gyorsabb lehet a második generációs Intel Optane

Az Optane termékcsalád továbbfejlesztéséről beszélt az Intel. A chipgyártó ígérete alapján 2020-ban végre megérkezhet a nem felejtő memóriacsalád második generációja, amely újabb memóriamodulok mellett SSD-ket is jelent majd.

Az Intel ígéri, bizonyos műveleteknél akár kétszeres gyorsulást is hozhat az új széria, amely elsősorban továbbra is az adatközpontokat célozza majd. A 3D XPoint mellett a NAND-os fejlesztéseit is újabb szintre emeli az Intel, a következő generáció ugyanis már 144 cellaréteget kínálna, mely a jelenleginél lényegesen nagyobb bitsűrűséget eredményezhet.

A chipgyártó a jövőre érkező Cooper Lake szerverplatformmal mutathatja be a Barlow Pass kódnevű memóriamodulokat, amelyekkel a kapacitás mellett az átviteli sebességet növelheti, a sztenderd DRAM-alapú modulokhoz viszonyított magas késleltetést pedig mérsékelheti. Az Intel az ugyancsak 2020-ra beígért Ice Lake szerverplatform mellé is a Barlow Pass modulokat ajánlja majd, a 2021-re datált Sapphire Rapidshoz viszont már egy újabb generációs fejlesztés érkezhet Crow Pass kódnéven. A chipgyártó 2022-ben sem hagyná friss Optane nélkül a piacot, a Granite Rapids mellé ugyanis Donahue Pass néven kínálna új modulokat.

A 3D XPoint technológiára épülő, nem felejtő (vagy nem volatilis) Optane DC modulok modulok jelenleg 128, 256, illetve 512 gigabájtos kapacitással érhetőek el. A DDR4 (pontosabban DDR4-T) szabványnak megfelelő kialakítású memóriák sztenderd DDR4-es (DRAM) modulokkal keverhetőek a szerverekben. A két típusú memóriát mixelve egészen nagy, kétfoglalatú rendszer esetében akár 6 terabájtos tárkapacitást (CPU-nként maximum 6 modul támogatott) is el lehet érni, valamivel lassabb tempóért cserébe. A kapacitás mellett az Optane modulok másik előnye, hogy azokkal már a memória-alrendszer szintjén jöhet létre tároló rétegzés. Egy esetleges áramkimaradás vagy más hiba esetén a memória teljes tartalma sértetlenül megmaradhat a nem felejtő 3D XPoint technológiának hála. A technológiát egyelőre csak a kiszolgálóknál lehet kamatoztatni, az Intel azonban a Microsofttal közösen már dogozik azon, hogy a kliens Windows rendszerekkel is kiaknázható legyen az Optane modulok előnye.

A nem felejtő DIMM-ek mellett az Optane SSD-ket is frissíti az Intel. Bár túl sok konkrétumot ezzel kapcsolatban sem osztott meg a gyártó, az Alder Stream kódnevű meghajtók kapacitása borítékolhatóan nő majd, az átviteli sebességgel együtt. Utóbbival kapcsolatban az Intel elhintette, hogy véletlenszerű elérés esetén duplájára ugorhat az IOPS érték. Az új SSD-k már minden bizonnyal PCI Express 4.0 támogatással érkeznek, amit a szerverekhez tervezett Ice Lake-SP processzorokkal ki is lehet majd aknázni. Az Alder Streamből vélhetően konzumer PC-s SSD-k is születnek, a 900P/905P modellekhez hasonlóan a csúcskategóriát célozva. A kisebb kapacitású, gyorsítótárként kínált Optane vonalat nem folytatja az Intel, köszönhetően a NAND-alapú kliens SSD-k vártnál gyorsabb térnyerésének.

A NAND is szintet lép

A 3D XPoint mellett a NAND-os fejlesztésekről sem feledkezik meg a chipgyártó. Az Intel jelenleg 96 cellarétegnél jár, amiről egy mozdulattal 144 rétegre ugrana. Ez 50 százalékos előrelépés lenne, amivel a gyártó akár a jelenlegi csúcstartó Samsungot is megelőzheti, amely augusztus elején jelentette be 136 rétegű fejlesztését. A bitsűrűség növelését első körben a lapkaterület csökkentéséhez használja fel az Intel, a kapacitás ugyanis a jelenlegihez hasonlóan 1 gigabit marad. A lapkát első körben QLC-ként, azaz cellánként 5 bitre konfigurálva dobja piacra az Intel az adatközpontos kínálatában, valamikor 2020 során.