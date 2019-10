A TSMC viszont perli a GlobalFoundriest

Az augusztus végén kirobbant szabadalomsértési ügy válaszlépése gyanánt viszont perli a TSMC a GlobalFoundriest.

A piacvezető tajvani bérgyártó bő két tucat szabadalmának megsértésével vádolja kaliforniai központú riválisát. A TSMC állítja, szellemi tulajdonát 40-től egészen a 12 nanométeres technológiákig bezárólag felhasználta a GlobalFoundries. Erre alapozva a tajvani vállalat azt szeretné elérni, hogy az illetékes bíróságok tiltsák meg az érintett szabadalmakat alkalmazó lapkák gyártását és forgalmazását. A TSMC az Egyesült Államokban, Németországban, illetve Szingapúrban is benyújtotta jogi keresetét, amely ezzel az alperes összes üzemét érinti, partnertől függetlenül.

A TSMC beadványa mintegy 25 szabadalmat sorol fel, amelyek többek között olyan technológiákat érintenek, mint a FinFET tranzisztorok kialakítása, a tranzisztorkapuk felépítése, vagy a kétmenetes levilágítás megvalósítása. A felperes szerint szellemi tulajdonát a GlobalFoundries 40, 28, 22, 14, valamint 12 nanométeres csíkszélessége is alkalmazza. A tajvani vállalat ezért riválisa gyártósorainak döntő többségét leállíttatná, amely mellé anyagi kártérítést is kérne. Az állítólagosan érintett eljárások sorát tekintve ez rendkívül komoly érvágást jelentene a GlobalFoundriesnek, illetve vásárlópartnereinek.

Az első ütést ugyanakkor épp a jelenleg alperesként érintett GlobalFoundries vitte be riválisának. A kaliforniai központú bérgyártó még augusztus végén jelentette be, hogy perbe fogja a TSMC-t és annak 19 partnerét. A GloFo vádja szerint tajvani konkurense több szabadalmát is évek óta jogtalanul alkalmazza. A GlobalFoundries (hivatalosan) azt szeretné elérni, hogy a TSMC által gyártott chipek, illetve az arra épülő különféle termékek importját egyszerűen tiltsák be az Egyesült Államokban és Németországban. Ez azonban látszólag nem lesz annyira egyszerű, hisz szélsőséges esetben akár a háborút kirobbantó GloFo is vesztesként végezheti.

A TSMC már az ügy kirobbanása után közölte, hogy konkurense vádjai teljesen alaptalanok. A vállalat megjegyezte, hogy a félvezetőipari fejlődéshez évente több milliárd dollárt fektet be, amelynek egyik eredménye élvonalbeli 7 nanométeres gyártástechnológia, amelyre több millió darab termék épült. A TSMC továbbá mintegy 37 000 darabot számláló szabadalom portfóliójára is felhívta a figyelmet, amelynek egy részét az Egyesült Államokban jegyeztette be. A tajvani bérgyártó az elmúlt 3 évben rendre az top 10-ben volt az USA-ban jóváhagyott szabadalmak számát tekintve.

A szóban forgó két fél csatározása az AMD-nek is kellemetlen lehet, amely a piacon egyedüliként kínál a Zen 2-es processzorok formájában olyan termékeket, melyeken a GlobalFoundries és a TSMC üzemeiben készült lapkák egyaránt megtalálhatóak. A GloFo keresetéből vélhetően épp ezért maradt ki az AMD, amelyet ugyanakkor a TSMC keresete már érint, hisz a tajvani vállalat közvetlenül riválisát, nem pedig annak partnereit vette célba. Egy esetleges TSMC győzelem tehát rendkívül rosszul érintené az AMD-t, amely most vélhetően egy minél simább és gyorsabb kiegyezésben reménykedik bérgyártói között.