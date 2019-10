A OneDrive Personal Vault és a Windows Virtual Desktop is elrajtolt

A Microsoft a vártnál előbb tette globálisan elérhetővé a két, eddig korlátozottan elérhető szolgáltatást.

Több újdonsággal is melegít a Microsoft az új Surface-paletta holnapi rajtjára, a cég a biztonságos online tárhelyet ígérő OneDrive Personal Vault széles körű elérhetőségét, illetve Windows Virtual Desktop szolgáltatás általános rajtját is bejelentette. Egyes felhasználóknak mindkét megoldásba lehetőségük volt már belekóstolni, a vállalat azonban egészen idáig nem tette azokat mindenki számára hozzáférhetővé.

A Microsoft a OneDrive Personal Vault funkcióját már a nyáron belengette, a megoldással a redmondi vállalat online tárhelyszolgáltatásához ad plusz védelmi réteget, egy második körös azonosítást igénylő, védett könyvtár formájában. Az érzékenynek ítélt tartalmak így a jelszó mellett második belépési faktorral is védhetők, ennek ujjlenyomat, arcfelismerés, PIN, illetve SMS-ben vagy emailben kapott kód is beállítható, de természetesen a Microsoft Authenticator használatára is lehetőség van. A Microsoft egyebek mellett olyan adatok védelmére szánja a Personal Vaultot, mint az útlevelek, jogosítványok, egyéb fontos iratok másolatai, vagy akár biztosítási információk.

A második azonosítási lépcső mellett a Personal Vault más hasznos funkciókat is kínál: az említett érzékeny dokumentumok például rögtön a védett tárhelyre fotózhatók be, így ideiglenesen sem kell azokat a készülék kevésbé biztonságos tárterületein őrizni. A Personal Vault emellett a felhasználó által beállított idő lejártával automatikusan bezár, így akkor sem kerülnek veszélybe a tárolt adatok, ha elfelejtünk a tárhelyből kilépni. A szolgáltatás a BitLocker titkosításra támaszkodik, a Personal Vaultban tárolt tartalmak direkt külső megosztására továbbá nincs lehetőség - azokat ahhoz előbb el kell távolítani a védett tárhelyről.

A megoldásból leginkább az Office 365 előfizetők profitálhatnak, a Presonal Vault ugyanis bár a OneDrive ingyenes, illetve 100 gigabájtos konstrukcióiban is igénybe vehető, ezeknél legfeljebb három fájl titkosítására vethető be. Az Office 365 előfizetés birtokában a Microsoft nem szab meg hasonló korlátot, akár a tárhely teljes tartalma is a Vaultba helyezhető. A vállalat eredetileg azt ígérte, a OneDrive Personal Vaultot több lépcsőben teszi globálisan elérhetővé, év végéig bezárólag - a mostani bejelentés alapján azonban úgy tűnik, a vártnál jóval gyorsabban sikerült világszerte élesbe állítani a szolgáltatást.

Éles a WVD!

A biztonságos tárhellyel párhuzamosan a Windows Virtual Desktop, röviden WVD is széles körben elrajtolt. A szolgáltatást a vállalat tavaly szeptemberben jelentette be, az Azure-alapú szolgáltatás több useres Windows 10 felhasználás mellett az Office 365 ProPlus támogatással is rendelkezik. A szolgáltatás számos asztali munkakörnyezetet futtat virtuális számítógépként a Microsoft Azure felhős adatközpontjaiban elhelyezett szervereken. A végfelhasználók saját testre szabott virtuális számítógépüket a cégen belülről illetve akár kivülről is elérhetik egy megfelelő kliensgép segítségével. A redmondi vállalat ígérete szerint felhőalapú fejlesztésével biztonságosan, illetve könnyen és villámgyorsan hadrendbe állíthatóak, valamint skálázhatóak Windows és Office munkakörnyezetek. A vállalati ügyfelek körében már az előzetes időszakban is komoly érdeklődés mutatkozott a szolgáltatás iránt, a WVD vezető mérnöke Scott Manchester a TechCrunch-nak nyilatkozva arról beszélt, több mint 20 ezer vállalat iratkozott fel a preview-ra.

A szolgáltatást egyébként a Microsoft az elmúlt év során az első bejelentést követően röviddel felvásárolt FSLogix tapasztalataival és technológiájával is megerősítette, a bekebelezett csapat az Office felhasználói élményének optimalizálásában kulcsszerepet játszott. A WVD egyik fontos képessége továbbá, hogy a szolgáltatáson keresztül a vállalatok Windows 7-es környezeteket is igénybe vehetnek, egészen a rendszer kiterjesztett támogatásának lejártáig, azaz 2023 januárjáig. A Windows Virtual Desktop kliens macOS, iOS, Android, HTML5 és persze Windows platformokon is elérhető.