Hatmillió dolláros befektetést kapott a hazai Shapr3D

Az iPad Próra szánt CAD modellező szoftver fejlesztőcsapata hamarosan 100 fősre hízhat, és új európai irodák megnyitását is tervezi.

Vaskos befektetésen van túl a hazai Shapr3D: az iPad Prókra szánt CAD modellező appot fejlesztő magyar csapat hatmillió dollárt gyűjtött be Series A befektetési körében. A befektetők között több európai VC is ott van, egyebek mellett a Point Nince é sa Creandum is - utóbbi volt egyébként a Spotify egyik első befektetője.

A 2015-ben indult Shapr3D alkalmazása 2016-ban rajtolt el az Apple alkalmazásboltjában, mára pedig több mint egymillió letöltést tudhat maga mögött - nem mellesleg pedig Shapr3D az App Store legjobbra értékelt CAD alkalmazása. A frissen szerzett befektetéssel a vállalat tervei szerint 100 fősre növeli jelenleg 25 főt számláló csapatát, és egy marketingvezetőt is toboroz majd, valamint új európai irodákat is nyit. A cég legutóbb 2017 novemberében számolt be befektetésről, akkor a csapat 1,3 millió dollárt kalapolt össze, a londoni InReach Venturestől, illetve a Helsinkiben található Lifeline Venturestől.

Shapr3D - Think & Design in 3D

A befektetők lelkesedését a cég dinamikus növekedése is hajtja: míg a CAD modellezés évi 9 milliárd dollárra becsült piaca éves szinten 3 százalékos növekedést produkál, a Shapr3D havi 10 százalékkal zakatol előre, és egy év alatt ötszörösére növelte piaci értékét. Ennek egyik oka, hogy a fejlesztőcsapat igyekezett a szoftver használatát a lehető legegyszerűbbé tenni, így az nem csak a professzionális felhasználók, de a 3D tervezéssel éppen ismerkedők körében is egyre népszerűbb - persze az, hogy a szoftver kifejezetten az iPad Pro modelleket célozza, eleve szűri valamelyest a potenciális felhasználóbázist, inkább a professzionális réteg felé tolva el azt.

A Shapr3D alkalmazása elérhető korlátozott ingyenes konstrukcióban, illetve teljes értékű, havi 20 dollárért igénybe vehető változatban is, a vállalati felhasználók továbbá egyedi ajánlatot is kérhetnek a cégtől, amelybe a szoftver használatára vonatkozó oktatás is beletartozik. Az ingyenes csomagban két darab 3D modell hozható létre, és alacsony minőségű STL fájl exportálható belőle - ez lényegében az alkalmazás kipróbálására elég. A havidíjas és vállalati megoldásoknál már nincsenek ilyen megkötések, ráadásul az alkalmazásba asztali CAD szoftverekből is lehetőség van modelleket importálni. A csapat mindeközben Windowst célzó változat készítésén is dolgozik, amelynek a befektetéssel megnövekedett fejlesztőkapacitás jelentős lökést adhat.