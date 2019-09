Elszántan védi a netsemlegességet a hatóság

Kötelezést tartalmazó határozatot hozott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Magyar Telekommal szemben a szolgáltató két, korlátlan adatforgalmat biztosító mobilnet-díjcsomagjának korlátozásával kapcsolatban.

Az uniós hálózatsemlegességi szabályok betartására kötelezte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Magyar Telekomot a cég két mobilnet-díjcsomagja miatt. A hatóság által küldött sajtóközlemény szerint a távközlési cég "Net Korlátlan" és "Korlátlan Net" adatcsomagjai jogellenes korlátozásokat tartalmaznak, ezért a szervezet bírság kiszabása nélkül arra kötelezte a Magyar Telekomot, hogy az igénybe vétel feltételeit módosítsa.

Tabu a P2P és a VPN

Az augusztusban lezárult ügyben az NMHH sérelmezte, hogy az operátor bizonyos típusú forgalmak használatát a díjcsomag kínált sebességéhez képest jóval kisebb sebességgel tette lehetővé, ezzel megkülönböztetve az egyes forgalmakat és alkalmazásokat. Ilyen megkülönböztetett forgalom a P2P és a VPN. A hatóság részéről további problémaként merült fel, hogy a szolgáltató akadályozta a szabad eszközválasztást, ugyanis a két díjcsomaghoz tartozó SIM-kártyákat kizárólag mobiltelefonban engedte használni, tabletben vagy laptopban például már nem.

A hatóság augusztus 28-i határozatában kötelezte a szolgáltatót, hogy a díjcsomagokra csak a nyílt internet-hozzáférésről szóló európai uniós (TSM-rendelet) előírásoknak megfelelően alkalmazza a forgalomszabályozást, és tegye lehetővé, hogy előfizetői a SIM-kártyát az általuk szabadon választott végberendezésbe helyezhessék. A szolgáltató fellebbezésében a peer-to-peer forgalomtípusra vonatkozó megállapításokat és kötelezést vitatja.

"A Telekom kiemelten fontosnak tartja, hogy ügyfelei számára biztosítsa a megfelelő szolgáltatásminőséget. Az NMHH által kifogásolt, P2P típusú forgalmak sebességbeli korlátozásását saját hálózatának védelmében és az ügyfelek forgalmának biztosítása érdekében alkalmazza a Telekom. A korlátozás célja, hogy elősegítse a hálózati kapacitások optimális kihasználását, és biztosítsa, hogy váratlan kiugró forgalom ne rontsa a többi ügyfél számára a szolgáltatásminőséget. A nyílt internet-hozzáférésről szóló európai uniós rendelet (TSM-rendelet) lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos forgalom menedzsment intézkedéseket alkalmazzanak a szolgáltatók."

Az ügy megítélése láthatóan még a hatóság berkein belül sem feltétlenül olyan egységes és egyértelmű, legalábbis jól jelzi, hogy az azóta az értékesítésből kivont, de a meglévő előfizetők számára még elérhető Net Korlátlan díjcsomaggal, illetve annak utódjával kapcsolatos vizsgálódás két évig tartott az NMHH-nál. A szervezet illetékesei egy 2017-es sajtótájékoztatón még úgy fogalmaztak, "méltányolható, és szükségszerű", hogy a szolgáltató a hálózat stabilitása, illetve más előfizetők védelmében alkalmaz bizonyos korlátozásokat, tipikusan forgalomlassítást egyes forgalomtípusok esetén.

Lehet kevésbé nyíltan is

Nem mindegy ugyanakkor, hogy a szolgáltató milyen technológiai megközelítéssel, eljárással lassítja a forgalmat, így a HWSW által megkérdezett szakértők szerint az ügyfélszintű lassítás (amit a Telekom is alkalmazott) bár jóval transzparensebb megoldás, mint a hálózatszintű forgalom-priorizálás, mégis uniós jogokat sérthet. Szakértők szerint az 5G-s hálózatok megjelenése és elterjedése erre a problémára is megoldást jelenthet majd hosszú távon, tekintve, hogy az új generációs technológia jóval szofisztikáltabb forgalomelemzést- és priorizálást tesz lehetővé a jelenleg üzemelő rendszerekkel összehasonlítva.

Emlékezetes, hogy a Telenor Magyarország csaknem egy éve indoklás nélkül kivezette portfóliójából a Hello Data díjcsomag-család összes tagját, nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, hogy ennek a döntésnek köze lehetett ahhoz, hogy felhasználók egy kis hányada aránytalanul nagy forgalomterhelést okozott a hálózaton - az operátor a Hello Data díjcsomagok igénybe vételi feltételeinél nem korlátozott semmilyen forgalomtípust, emellett egy kiskaput is benne hagyott a rendszerben a szolgáltatáshoz használható eszközök tekintetében is. E szerint elég volt az adott SIM-ről havonta legalább két mobilhívást kezdeményezni, ezen felül nem írta elő a szolgáltató, hogy a kártyát milyen végberendezéssel használhatja az előfizető.