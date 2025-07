Mi hajtja a számítástechnika forradalmait? - 1.

Ha a számítástechnika fejlődéstörténetét vizsgáljuk, általában képbe kerül a hadsereg, mint az egyik legfőbb "megrendelő" vagy mecénás. Az első, kezdetleges gépeket többnyire lőelemzésre és a találati pontosság javítására használták, de az internet elődje is hadiipari kezdeményezésként jött létre.

A Computer History Museum talán a legteljesebb tárlattal rendelkezik arról, hogy melyek voltak a számítástechnika különböző forradalmainak fő mozgatórugói, hajtóereje, mi pedig most egy különleges, virtuális tárlatra hívunk téged Kollár Laci tárlatvezetésével, aki járt a múzeumban és szívesen sztorizgatott nekünk az ott látottakról.

A tárlatvezetéshez elengedhetetlenül szükséged lesz erre a háttéranyagra, amit Laci állított össze az adáshoz.

Ez az adásunk rendhagyó módon egy háromrészes adássorozat első része, hiszen egyetlen adásban képtelenség felsorolni mindazon innovációs és fejlesztést, melyek végül elvezettek a modern kor olyan, mindannyiunk által használt eszközeinek megjelenéséhez, mint az okostelefon.

