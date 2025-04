Jogod van tudni: mankó kirúgáshoz, munkahelyi szkanderezéshez

Attól, hogy valaki az IT-ban dolgozik, még keveredhet számos olyan szituációba, ahol némi munkajogi ismeret is elkél. Nem kell messzire menni, ez már rögtön munkaszerződésnél szembejön.



Ennél persze messzebb merészkedtünk, hiszen lesz szó az adásban kirúgásról, bizonyítékokról, a munkajogi perek hosszáról, közös megegyezésről, versenytilalomról, munkaköri leírásról, illetve arról is, visszakényszeríthet-e a munkáltató az irodába. A végén még olyan csemegék is előjönnek, mint a távmunka és a home office közötti különbség, vagy hogy felveheted-e titokban a főnöködet.



Az 54. kraftie adásban egy nehéz témáról beszélhettünk könnyedén, egy klassz beszélgetőpartnerrel, Dr. Kozma Anna munkajogi ügyvéddel.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.

