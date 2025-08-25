Itthon is indul a Xiaomi gyártói webshopja

Augusztus 28-tól rajtoil itthon a Xiaomi Magyarország hivatalos online webshopja, ahol immár közvetlenül a gyártón keresztül tudják majd elérni a fogyasztók és vállalkozások a kínai cég hazánkban elérhető teljes termékpalettáját - jelentette be a hazai képviselet hétfőn.

A mi.com weboldalon keresztül csütörtöktől elérhető online felületen a gyártó tájékoztatása szerint 106 különböző okostelefon, köztük 30 POCO modell, 17 tablet, valamint 136 AIoT és okosotthon-eszköz – robotporszívók, légtisztítók, légfrissítők, konyhai eszközök és viselhető eszközök – érhető el már a nyitás napjától – a kínálat a Xiaomi ökoszisztéma teljes spektrumát lefedi. Néhány különleges termék kizárólag a webáruház kínálatában szerepel, mint például a Xiaomi TV Max Series 2025 két méretben (85" és 100").

A webshop értelemszerűen hivatalos magyarországi jótállást és magyar nyelvű ügyfélszolgálatot is biztosít, a rendeléseket pedig hazai logisztikával teljesíti.

A Xiaomi egyébként viszonylag régóta széleskörű viszonteladói hálózattal rendelkezik Magyarországon, melyeket hazai vagy akár külföldi vállalkozások üzemeltetnek.

A márka viszonteladói közt az iparágban tradicionálisan megszokotthoz képest is kevésbé baráti a viszony, aminek egyik ékes példája, hogy a Gazdasági Versenyhivatal - alighanem egy versenytárs jelzésére - júliusban vizsgálatot indított a xiaomishop.hu üzemeltetője ellen többek között azért, mert egy időben valószínűsíthetően jogosulatlanul tüntette fel a "hivatalos partner" megjelölést az oldalon.

De hivatalos webshopnak hívja magát a szlovák üzemeltetésű mi-home.hu, a Bravogroup Holdinghoz tartozó Bravosmart Kft. által üzemeltetett xiaomiofficial.hu pedig szintúgy hivatalos partner - és az egyetlen hazai márkaspecifikus webáruház, mely a mi.com -on a partnerek listájában megtalálható. Ez utóbbi cég működteti a Xiaomi Experience Store-t is a budapesti Arena Plazában.