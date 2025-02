A kínAI módszer titkai

Mindenhol a DeepSeek a téma, de a vélemények megoszlanak azzal kapcsolatban, mennyire meghatározó előrelépésnek számítanak a kínaiak modelljei. A módszer, amivel a cég kifejlesztette a modelljeit, jóval hatékonyabb, mint amit eddig bárki használt, de mit is jelent ez pontosan, milyen újításokat vittek be a fejlesztők a kínai AI tanításába és fejlesztésébe?

Ezekről beszélgetünk ebben a Weekly adásban vendégünkkel, Takács Gábor adattudóssal, aki szerint a kínaiak nem blöffölnek, a DeepSeek modelljeinek születése pedig komoly mérnöki munka eredménye.

Hogy ez aztán pontosan hogyan alakítja át a szegmenst, azt vele együtt sem feltétlenül sikerült megfejteni, de ha mélyebben érdekel, mitől hatékony lesz hatékony és egyedülálló egy ilyen modell, érdemes meghallgatnod ezt az adást.

