Kánikulában sem nyugszik az EU: európai chipgyártás ON, AI OFF

A mostani adásban megpróbáltuk megfejteni az Intel processzorok névváltása mögött meghúzódó logikát (spoiler: nem sikerült). De az Intel most épülő német gyárának állami és EU-s támogatását is kitárgyaltuk. Szó volt még az Európai Parlament frissen megszavazott álláspontjáról és irányadó szabályozásáról, az AI Actról, ami sok szempontból szolgálhatja a társadalom és a környezet jólétét, de a AI generált webshop leírásoktól ez sem fog megmenteni minket. Továbbá a Reddit API-k kinyírásáról is megemlékeztünk.



Az adásban hivatkozott cikkek, videók, tartalmak a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, és a YouTube csatornánkon.