Vodafone-nosztalgia, a zero rate vajon mi?

A reboot-adásban egy rég nem látott kollégával, Olivérrel beszélgetünk arról, kinek milyen emlékei fűződnek a Vodafone Magyarország hazai rajtjához annak apropóján, hogy a szolgáltató rövidesen végérvényesen tulajdonost vált.

Az óriási nosztalgiaáradt mellett, az adás utolsó negyedében szóba kerül a nullás díjszabások kivezetése és annak háttere, és persze nyugi!, eztán sem kell majd fizetni a Facebookért!

Egy kicsit még zajos, kicsit még visszhangos, sőt, a telefon is becsörög (kétszer is!) az adásba, de már dolgozunk a megoldáson, addig is hallgassátok sok szeretettel!