Ráugrottak az európai jogvédők a Temura, a Sheinre és a TikTokra

A TikTok, a Shein, a Xiaomi és három másik cég neve is szerepel egy nemrég benyújtott adatvédelmi panaszban, amiben az osztrák noyb (None Of Your Business) azt állítja, hogy a vállalatok jogosulatlanul továbbítanak felhasználói adatokat az Európai Unióból Kínába. A Max Schrems osztrák aktivista által vezetett noyb az egyik legmeghatározóbb uniós jogi szervezet, mely 2018 óta aktív, mióta kötelezően alkalmazandóvá váltak a mérföldkőnek számító GDPR-ban foglalt előírások. A csoport több technológiai cég, köztük az Alphabet és a Meta ellen indított jogi eljárásai sok esetben a szabályozó hatóságok intézkedéseivel zárultak.

Első alkalommal történik meg azonban, hogy a csoport kínai cégek ellen nyújtott be panaszt, amit négy országban is megtett az adattovábbítás felfüggesztése érdekében, emellett pénzbírságok kiszabását kéri az illetékes hatóságoktól, amely akár az érintett vállalatok éves globális bevételének 4 százalékát is elérheti.

A noyb szerint az Alibaba tulajdonában lévő AliExpress, a Shein, a TikTok és a Xiaomi korábban már elismerték, hogy személyes adatokat szállítanak Kínába, míg a Temu és a Tencent által birtokolt WeChat üzenetküldő nyilvánosan meg nem nevezett „harmadik országokba” szállít adatokat, ami valószínűleg Kínát jelenti. A noyb adatvédelmi ügyvédje szerint mivel Kína tekintélyelvű megfigyelő állam, így nem kínál olyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Unió, és a cégek potenciálisan sérthetik az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét (GDPR).

A kínai vállalatokkal szembeni bizonytalanság Európában azután erősödik, hogy az Egyesült Államokban közeledik a határidő, amikor a szolgáltatásnak el kell sötétülnie, amennyiben addig nem történik valamilyen fordulat az ügyben. Az Európai Bizottság már szintén célkeresztbe vette a kínai videós appot, december végén eljárást indított a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) feltételezett megsértése miatt a szolgáltatás azon kötelezettségével kapcsolatban, hogy megfelelően értékelje és mérsékelje a választások integritásához kapcsolódó rendszerszintű kockázatokat, különösen a közelmúltbeli, november 24-i román elnökválasztással összefüggésben.