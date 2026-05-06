A Meta alkalmazásai uralják a magyarok okostelefonjait

Aligha lep meg bárkit ma az a tény, hogy Magyarországon - számos más országgal egyetemben - a Meta zászlóshajó alkalmazása, a Facebook, illetve az ahhoz szorosan integrált Messenger azonnali üzenetküldő appok a legnépszerűbb, legtöbbet használt alkalmazások az okostelefon-felhasználók körében.

Ez derül ki egyebek mellett egy az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) számára tavaly decemberben készült, frissen publikált felmérésből, mely valójában egy 2024-ben lebonyolított online adatgyűjtés másodelemzése. Ennek különlegességét az adja, hogy a kutatásban részt vevők nem csak és kizárólag a megszokott módon, önbevallásos alapon válaszoltak feltett kérdésekre, hanem egy folyamatosan a készülékükön futó applikáció is gyűjtötte a felhasználási adatokat (ebből kifolyólag a minta csak androidos felhasználóktól származó adatokból áll).

Az adatok a foglalkozáshierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak: míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 óra 58 perc. Ez a különbség részben annak is tulajdonítható, hogy az alacsonyabb státuszú csoportok számára a telefon gyakran az egyedüli digitális eszköz a munka, a kommunikáció és a szórakozás terén, míg a magasabb státuszúak párhuzamosan többféle eszközt is használnak - állapítja meg a hatóság.

A legmarkánsabb törésvonal a kiértékelés szerint azu egyes társadalmi csoportok között a használat céljában jelentkezett. A társadalmi státusz csökkenésével ugyanis a telefonhasználat fókusza az olyan funkcionális, produktivitást növelő célokról, mint a pénzügyi tudatosság vagy az egészséges életmód, a szórakozás és a közösségi média irányába tolódik el. A praktikus, életvitelt támogató appok használata a magasabb státuszú társadalmi csoportokban magasabb (14–16 százalék), és a hierarchiában lefelé haladva fokozatosan csökken (11 százalék).

A közösségimédia-platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb (24–25 százalék), míg a fizikai munkát végzők körében (szakmunkások: 31 százalék, szakképzetlen munkások: 29 százalék) a legmagasabb - derül ki a kutatásból.

Ezzel együtt is a felmérésbe bevont készülékeken futó alkalmazások esetében mind a felhasználók arányát, mind az alkalmazás össz-időt, mind pedig az össz-indítást tekintve az élen állnak a Meta platformjai, így elsősorban a Facebook közösségi szolgáltatás és a Messenger azonnali üzenetküldő platform.

A teljes mintán belül nézve beszédes, hogy a felmérés ideje alatt a teljes bázis összes képernyőidejének 19,3%-át uralta a Facebook és csak 4,4%-át a TikTok, 4,3%-át a YouTube és 2,05%-át pedig az Instagram.