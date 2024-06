Tényleg jön az RCS üzenetküldés az iPhone-okra

Az Apple a hétfői WWDC fejlesztői konferencia alkalmából megosztotta többek közt az ősszel esedékes operációs rendszer frissítések újdonságait, illetve arról is beszélt, milyen biztonsági és funkcionális fejlesztéseket vezet be az üzenetküldésben. Újdonság lesz például az alkalmazások zárolásának lehetősége, ami a bemutató szerint akkor lehet például hasznos, ha valakinek kölcsönadjuk a készülékünket, de nem szeretnénk, hogy más alkalmazásba belenézzen lopott pillanataiban. A zárolt appok csak FaceID, vagy TouchID azonosítással lesznek feloldhatók, és az appon belüli információk nem jelennek meg máshol, például keresések vagy értesítések útján.

Az iOS 18 érkezésével hosszú évek ellenállását követően az Apple Messages megkapja az SMS leváltására szánt RCS (Rich Communications Services) szabvány támogatását. Az almás céget éveken keresztül próbálta a Google eleinte szép szóval, majd különböző kampányokkal rávenni arra, hogy támogassa az iparági összefogás révén létrejött technológiát.

Az RCS Universal szabványt a mobilgyártókból és szolgáltatókból álló GSM Association (GSMA) hozta tető alá. Az implementálással a korábban kizárólag az iPhone-ok között küldött szöveges üzenetek extra funkciói (hosszabb szöveg, fájlok, multimédiás tartalmak csatolása, kézbesítési/olvasottsági státusz kijelzése stb.) az androidos készülékek tulajdonosaival folytatott csevegések során is elérhetők lesznek. Az így küldött üzenetek ráadásul alapértelmezetten magasabb szintű titkosítást kapnak (de az Apple szerint nem olyan szintűt, mint az iMessage), ezzel számos adatvédelmi, kiberbiztonsági aggályt vagy problémát eloszlatva.

Az előzetesen megosztott képernyőképek alapján az iPhone-ról androidos készülékekre érkező RCS-üzenet látszólag egy SMS vagy MMS üzenetnek tűnik zöld buborékban, de plusz vizuális jelzések is feltűnnek mellette, például a visszaigazolásra szolgáló Kézbesítve bélyeg, illetve az „RCS” címke feltüntetése. Az Apple azt is bejelentette, hogy iMessage szolgáltatása továbbra is támogatott lesz az RCS mellett, így valószínűleg továbbra is látni fogjuk az iMessage szolgáltatásait, amelyek külön maradnak az RCS-től.

Az iPhone-ok esetében favorizált iMessage üzenetek ettől függetlenül megmaradnak, és az Apple tesz is róla, hogy továbbra is jól láthatóan elkülönüljenek majd az RCS szabvány szerint küldött vagy fogadott üzenetektől, a szövegbuborékok színe ugyanis továbbra is marad kék (az iMessage esetében) és zöld (minden más esetben) az iOS beépített üzenetkezelő alkalmazásában. Fontos szempont még, hogy az RCS üzenetküldést az operátoroknak is támogatniuk kell, ha ez nem adott, az üzenetek automatikusan SMS vagy MMS formátumban kerülnek majd átadásra az iOS-t és Androidot futtató készülékek között.

A funkció egy szoftverfrissítésen keresztül „a jövő év végén” válik használhatóvá, és az iMessage-stílusú funkciók széles skáláját kínálja az iPhone és Android felhasználók közötti üzenetküldéshez.