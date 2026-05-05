Sarokba dobhatja a Xiaomi a kagylómobilokat

A memóriapiaci ellátási lánc összeomlását követően a globális okostelefon-eladások az első negyedévben 6%-kal zuhantak be az április közepén megjelent adatok szerint, ezt az esést ráadásul kompenzálta az, hogy a legtöbb gyártó igyekezett előre menekülni és beraktározni a legkeresettebb modellekből, mielőtt a komponensárak és a logisztikai költségek végleg az űrbe katapultálnak. Ahogy azt több kutatócég is előre jelezte, a memóriapiaci hiányállapot legfőképpen a belépőszegmensre és az alsó-középkategóriára fókuszáló gyártókat érintette rendkívül kellemetlenül, így elsősorban a dobogó harmadik fokán álló kínai Xiaomi-t, melynek forgalma éves szinten 19%-ot zuhant, ezzel a cég egy százalékpontnyi távolságra került a negyedik Oppo-tól.

Ezek után nem meglepő, hogy a helyi jelentések szerint a kínai gyártó újratervez, és ez érinti a hajtogatható/kagyló kialakítású foldable telefonok piacát is. A Xiaomi mindössze két éve van jelen a függőlegesen félbehajtható kagylómobilok szegmensében, első ilyen típusú készüléke a 2024-ben megjelent MIX Flip volt, amit követett rá egy évvel a második generációs modell. A következő a sorban a Xiaomi MIX Flip 3 lett volna, de több jel is arra utal, hogy a cég parkolópályára tette az összes kagylómobilja gyártását annak ellenére, hogy az újgenerációs utód megjelenése már közeledett.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat. Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A hazai IT felrázásához haza kell hozni a legjobbjainkat Az elvándorolt szakemberek visszacsábítása komoly kihívás, azonban számos ország már megmutatta, hogy ez nem lehetetlen feladat.

A vállalat ugyan egyelőre még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot a jelentésekkel kapcsolatban, de a helyi szivárogtatók szerint az egész MIX Flip sorozatot kaszálhatja a cég - erre az évre legalábbis biztosan. Ez nem lenne meglepő annak, fényében, hogy a gyártó a MIX Fold 5-öt is szívfájdalom nélkül elvetette a tervezett megjelenés előtt.

Belsős információk szerint a fókusz egy nagyméretű foldable modellre került át, melyet „Ihasa” kódnéven fejlesztenek, és az év második felében mutatkozhat be a Xiaomi saját XRING O3 chipjével a fedélzeten. A források olyan lehetséges neveket említenek, mint a Xiaomi MIX Fold 5, a Xiaomi 17 Fold vagy a Xiaomi 18 Fold. A modellel a Xiaomi lényegében visszatérne a könyvszerűen hajtható, nagyobb foldable eszközök irányába, melyekről korábban már szintén egyszer lemondott.

A Xiaomi kagylómobiljai eddig is nehézségekbe ütköztek elérhetőség terén, a MIX Flip 2 például sosem lépett ki a kínai piacon túl, míg az eredeti MIX Flipet globálisan is bevezették a Xiaomi 14T családdal együtt.