Sarokba dobhatja a Xiaomi a kagylómobilokat
A könyvszerűen összehajtható mobilok piacát pezsdítené fel a Xiaomi 2026-ban, hogy az Oppo, a Samsung és az Apple erősebb versenytársaként érvényesülhessen, de ez némi áldozatot is követel.
A memóriapiaci ellátási lánc összeomlását követően a globális okostelefon-eladások az első negyedévben 6%-kal zuhantak be az április közepén megjelent adatok szerint, ezt az esést ráadásul kompenzálta az, hogy a legtöbb gyártó igyekezett előre menekülni és beraktározni a legkeresettebb modellekből, mielőtt a komponensárak és a logisztikai költségek végleg az űrbe katapultálnak. Ahogy azt több kutatócég is előre jelezte, a memóriapiaci hiányállapot legfőképpen a belépőszegmensre és az alsó-középkategóriára fókuszáló gyártókat érintette rendkívül kellemetlenül, így elsősorban a dobogó harmadik fokán álló kínai Xiaomi-t, melynek forgalma éves szinten 19%-ot zuhant, ezzel a cég egy százalékpontnyi távolságra került a negyedik Oppo-tól.
Ezek után nem meglepő, hogy a helyi jelentések szerint a kínai gyártó újratervez, és ez érinti a hajtogatható/kagyló kialakítású foldable telefonok piacát is. A Xiaomi mindössze két éve van jelen a függőlegesen félbehajtható kagylómobilok szegmensében, első ilyen típusú készüléke a 2024-ben megjelent MIX Flip volt, amit követett rá egy évvel a második generációs modell. A következő a sorban a Xiaomi MIX Flip 3 lett volna, de több jel is arra utal, hogy a cég parkolópályára tette az összes kagylómobilja gyártását annak ellenére, hogy az újgenerációs utód megjelenése már közeledett.
A vállalat ugyan egyelőre még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot a jelentésekkel kapcsolatban, de a helyi szivárogtatók szerint az egész MIX Flip sorozatot kaszálhatja a cég - erre az évre legalábbis biztosan. Ez nem lenne meglepő annak, fényében, hogy a gyártó a MIX Fold 5-öt is szívfájdalom nélkül elvetette a tervezett megjelenés előtt.
Belsős információk szerint a fókusz egy nagyméretű foldable modellre került át, melyet „Ihasa” kódnéven fejlesztenek, és az év második felében mutatkozhat be a Xiaomi saját XRING O3 chipjével a fedélzeten. A források olyan lehetséges neveket említenek, mint a Xiaomi MIX Fold 5, a Xiaomi 17 Fold vagy a Xiaomi 18 Fold. A modellel a Xiaomi lényegében visszatérne a könyvszerűen hajtható, nagyobb foldable eszközök irányába, melyekről korábban már szintén egyszer lemondott.
A Xiaomi kagylómobiljai eddig is nehézségekbe ütköztek elérhetőség terén, a MIX Flip 2 például sosem lépett ki a kínai piacon túl, míg az eredeti MIX Flipet globálisan is bevezették a Xiaomi 14T családdal együtt.