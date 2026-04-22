A ChatGPT-be költözne a használtmobil-értékesítés

A használtmobil adás-vétel szegmensét sem kerüli el a mesterséges intelligencia, illetve a technológia által biztosított felület, mely kulcsszerepet játszhat majd a jövőbeni értékesítési folyamatokban. Legalábbis így látják ezt a Recommerce Group-nál, mely a felújított elektronikai piac egyik legnagyobb európai szereplőjeként elsőként készített a ChatGPT-hez az értékesítést és az eladást támogató alkalmazást.

A cég szerint az app leginkább a rendkívül széles kínálatban való eligazodást és a végleges döntést segíti elő azzal, hogy a potenciális vásárló egyszerűen leírhatja a chatbotnak, hogy mire van szüksége, mely ezt követően azonnal felvázolja a paramétereknek megfelelő alternatívákat.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A cég közleménye szerint rendszer a Recommerce több mint 7000 terméket tartalmazó kínálatából ajánl releváns készülékeket, majd végigkíséri a vásárlót a teljes folyamaton. Az AI személyes szakértőként támogatja a döntést: eligazít a műszaki részletek között, és biztonságot nyújt a választás során - hangsúlyozza a vállalat.

A Recommerce az értékesítést támogató felület mellett egy eladást, illetve beszámítást segítő alkalmazást is kínál a felhasználóknak, akik ugyancsak a ChatGPT-n keresztül így egyszerűbben és gyorsabban előkészíthetik eszközeiket az értékesítésre.

A kezdeményezés valós piaci igényre reagál: egy 2025 novemberében készült Ipsos-kutatás szerint minden harmadik francia már használ mesterséges intelligenciát vásárlási döntései előkészítéséhez, a 18–24 évesek körében pedig ez az arány eléri a 77%-ot.

Hazánkban ez az arány egyelőre nem ismert, a fent taglalt szolgáltatások pedig nem is működnek a ChatGPT-n belül. Magyarországon a Recommerce elsősorban egy szolgáltatói partnerrel, a Magyar Telekommal dolgozik együtt, mely jelenleg egyedüliként nyújt felületet a vállalat által bevizsgált használt készülékek megvásárlására és felhasználó általi értékesítésére.