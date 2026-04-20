Máris üzen a felálló kormánynak az IVSZ

Annak érdekében, hogy Magyarország ne veszítse el végleg versenyképességét, gyors technológiai és tudásalapú fordulatra van szükség – erre figyelmeztet az új kormányzati ciklus elejére időzített állásfoglalásában az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége.

A szervezet az elmúlt kormányzati ciklusokban többször is igyekezett felhívni a politikai döntéshozók figyelmét a digitális gazdasággal, illetve a digitális kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos kihívásokra, illetve az általa tett, elengedhetetlennek tekintett javaslatokra.

A témában kiadott közlemény alapján a helyzet továbbra is meglehetősen vészjósló, az IVSZ legalábbis ismételten arra figyelmeztet, hogy ha az ország nem kapcsolódik be határozottabban a tudásra, innovációra és digitalizációra épülő világgazdasági folyamatokba, akkor nemcsak a magyar gazdaság, hanem a társadalom egésze is fokozatosan távolodhat a modern világ működésétől, elvárásaitól és lehetőségeitől.

Az IVSZ szerint a lejtmenet akkor állítható meg, ha az állam, az üzleti szféra és az oktatás szereplői közösen és időben lépnek.

A szervezet állásfoglalása négy fő beavatkozási területet jelöl meg:

a humán tőke fejlesztését,

a technológiai és innovációs képességek erősítését,

a korszerű digitális infrastruktúra biztosítását,

valamint a kiszámítható stratégiai és szabályozási környezet kialakítását.

A szervezet 12 pontos kiáltványában több területet érintően vázol fel fejlesztési javaslatokat.

Cél, hogy erősödjenek a természettudományos, műszaki és digitális készségek, valamint a mesterséges intelligencia használatához szükséges ismeretek, gyorsuljon a hazai kkv-k technológiai felzárkózása, és tovább fejlődjön az az infrastruktúra, amelyre a modern gazdaság épülhet.

Az április 12-i országgyűlési választásokon a szavazók által kormányalapítással megbízott Tisza párt programjában szereplő Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Program érintőlegesen foglalkozik az IVSZ által felvetett problémákkal is.

Így az új kormány egyebek mellett a hazai kockázati tőkepiac élénkítésével támogatná a startup-ökoszisztéma fejlődését, beszállítói felzárkóztató programot indítana, nemzetközi mintára létrehozná a Nemzeti Innovációs Hálózatot, továbbá 2-3 éves, eredményhez kötött támogatásokkal segítené a digitális automatizálás bevezetését, korszerűsítését a gyárakban.

A Ganz programban felsorolt intézkedések egy része már az IVSZ négy évvel ezelőtti javaslatcsomagjában is kiemelten szerepelt - a szervezet akkor a humánerőforrás fejlesztése mellett többek között az innovációs környezet élénkítését, a tőkebefektetők gyakorlatának összehangba hozását és a régiós együttműködések további erősítését javasolta.