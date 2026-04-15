Hamarosan búcsúzik a soványított Outlook mobilapp

A redmondi szoftveróriás még tavaly ősszel jelentette be, hogy megszünteti az Outlook mobilalkalmazás Lite verzióját, mely a teljesértékű alkalmazás hardver- és akkumulátorbarát változataként vált elérhetővé a teljesítmény szempontjából gyengébb okostelefonok tulajdonosai számára. Az alkalmazást október 6. óta nem is lehet már letölteni az androidos Play Áruházból, a cég csak a meglévő telepítések használatára adott további türelmi időt.

A Microsoft akkoriban még nem közölte a végleges lekapcsolás dátumát, de a Neowin értesülése szerint a gyengébb telefonokon is jól futó Outlookot május 25-től egyáltalán nem lehet használni. A felhasználók továbbra is megnyithatják az alkalmazást, de a postaládához való hozzáférés tiltásra kerül, és az alkalmazáson belüli navigációs és egyéb funkciók sem működnek majd. A felhasználói fiókokat nem törli vagy tiltja le a cég, mely a későbbiekben a Microsoft Outlook Mobile-ra való váltást ösztönzi.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A cég egyszerű és magától értedődő javaslattal állt elő a kivezetés kapcsán: mindenki térjen át inkább a teljesértékű Outlook Mobile alkalmazásra, melyben a későbbiekben ugyanúgy hozzáférhet addig tárolt leveleihez és naptárbejegyzéseihez. A cég tájékoztatása alapján rendszergazdai beavatkozásra nem lesz szükség a szervezeteken belül.

A Microsoft nem igazán indokolta meg, miért hagy fel a népszerű levelező korlátozott tárhellyel és memóriával rendelkező eszközökhöz optimalizált változatával, mivel a cég méretét és büdzséjét tekintve az Outlook Lite fenntartást nem igazán igényelhetett sok erőforrást. 2024-ben az Outlook Lite már több mint 10 millió letöltésen volt túl, ami kevesebb mint egy év alatt megduplázódott. Az idők azonban változnak, és a redmondi cég egyértelművé tette, hogy nem éri meg életben tartani egy olyan alkalmazást, amely régebbi és alsókategóriás eszközöket céloz meg.

A soványított Outlookot 2022 nyarán kezdte el bevezetni a cég pár kiválasztott piacon, hogy a teljesértékű szolgáltatás főbb funkcióit kiínálja egy mindössze 5 MB-os kompakt csomagban, a mindössze 1 GB RAM-mal felszerelt okostelefonokra optimalizáltva. A vállalat az alkalmazás alacsony akkumulátor-fogyasztással és azzal is dicsekedett, hogy az app a 2G és 3G hálózatokon is jól fog működni.