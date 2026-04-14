Megállítaná az agyatlan scrollozást a brit miniszterelnök

A világ számos kormányzatához hasonlóan Nagy-Britanniában is formálódnak a helyi kormányon belül az első komolyabb akciótervek, melyek a közösségimédia-hálózatok minden korábbinál drasztikusabb megregulázását tervezik a függőség és a felhasználókra - különösen a fiatalkorúakra - ható további káros jelenségek kiküszöbölésére, visszaszorítására.

Keir Starmer brit miniszterelnök a BBC-nek adott hétfői rádióinterjújában kérdésre külön kitért ezekre a tervezett intézkedésekre, melyeket korábban már megelőztek bizonyos lépések a kabinet részéről.

Bár a parlament márciusban leszavazta az erről szóló indítványt, a Starmer-kabinet továbbra sem tett le arról, hogy a fiatalok számára elérhetetlenné tegye a népszerű közösségimédia-platformokat, amíg a felhasználó be nem tölti a 16. életévét - mondta el Starmer a BBC-nek.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

A brit miniszterelnök hozzátette, legalább ilyen fontos célkitűzés lehet a végtelenített feedek felszámolása, mivel azok addiktív hatása bizonyítottan problémás. Starmer szerint a platformtulajdonosok tudatosan játszanak rá erre az addiktív hatásra, a szülők pedig jobb híján a kormánytól várják, hogy avatkozzon közbe.

Az interjúban a kabinetvezető elmondta, hogy a témát körüljáró konzultációs íveket eddig 45 ezer brit állampolgár töltötte ki. A kormány május 26-án zárja a társadalmi egyeztetési folyamatot, vélhetően ezt követően kerülnek ismét a Downing Street 10 asztalára azok a konkrét törvényjavaslatok, melyek megoldást kívánnak nyújtani a felmerült problémákra.

Bár Nagy-Britanniában egyelőre a felnőtt tartalmat kínáló szolgáltatókat leszámítva nincs hatályban kötelező tiltás és általános életkor-alapú szűrés, az Apple az iOS 26.4-es kiadásában a világon elsőként kapcsolt be önkéntesen egy életkor-ellenőrző rutint, mely a fiatalkorúak számára nem ajánlott szolgáltatások és applikációk elérhetőségét blokkolja az iPhone-okon abban az esetben, ha a felhasználó nem tudja hitelt érdemlően igazolni nagykorúságát.