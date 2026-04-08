Továbbra is az iPhone az egyik legnehezebben javítható telefon

Már ötödik alkalommal készítette el a nonprofit US Public Interest Research Group (PIRG) az okostelefonok és laptopok javíthatóságát vizsgáló éves jelentését, nagyrészt a gyártók saját közlései alapján, teljes termékportfóliójukra vonatkozóan. Franciaországban a vállalatoknak 2021. január 1-től kezdve kötelességük feltüntetni a javíthatósági pontszámot a notebookok, okostelefonok, tévék, mosógépek és fűnyírók dobozain 1-10 skálán, ahol a 10-es jelenti a legjobb értéket. A pontszám megállapításához a cégeknek figyelembe kell venni többek közt a termékük szétszerelésének egyszerűségét, továbbá hogy ahhoz milyen áron és csatornákon érhetők el pótalkatrészek, illetve javítási útmutatók.

Idén először álltak rendelkezésre az Európai Unióban 2025 óta kötelezően feltüntetendő energiacímkéiből származó adatok (EPREL-adatbázis), amely frissített javítási pontszámot is mutatnak. A mutató nem elsősorban egy energiatakarékosságról tanúskodó jelzés, sokkal inkább a telefon általános tartósságát mutatja meg. Ennek érdekében többek között fel kell tüntetni rajta az ütésállóságot, a por- és vízállósági fokozatot, a javíthatóságot, az akkumulátor bizonyos paraméterek alapján meghatározott maximum töltési ciklusait és egy ciklus üzemidejét.

Az elemzés készítői ezúttal is csak a laptopokat és a mobilokat vizsgálták, a mobiloknál már az európai energiacímlél, míg a laptopok esetében a francia pontszámokat alapul véve. A PIRG pontszámok meghatározásához a teljes francia pontszámot és az egyes eszközök elkülönített szétszerelési pontszámát átlagolták, utóbbit súlyozottan figyelembe véve, hiszen jobban tükrözi a fogyasztók véleményét. A nonprofit szervezet az eszközöket a javítási kézikönyvek elérhetősége, valamint a pótalkatrészek és a javításhoz szükséges egyéb anyagok minősége és hozzáférhetősége alapján minősítette pontszámokkal, majd azokat összesítve A, B, C, D, E, F besorolásokat határozott meg, a legjobbtól a legrosszabbig.

Az idei új uniós javíthatósági pontszámok alapján az okostelefonok gyártói közül a legjobban a Motorola teljesít ilyen téren B+ osztályzattal, amit követ a Google C- értékeléssel. A Samsung D értékelést kapott az EPREL módszertan szerint, amely szigorúbb szabványt alkalmaz, mint az általa felváltott francia index. Az Apple D- értékelést kapott, ami a legalacsonyabb osztályzat a mobiltelefon-gyártók között. Mivel az EPREL más skálát és osztályozási küszöbértékeket használ, mint a francia index, a mobiltelefon-szekcióban kapott osztályzatok nem hasonlíthatók össze közvetlenül a jelentés korábbi kiadásaival.

Laptopokban nincs előrelépés

A laptopok javíthatósága meglehetősen stagnál, és nem látható érdemi előrelépés 2025-ben az előző évhez képest. A laptopgyártók közül az ASUS vezet B+ értékeléssel, hasonlóan a B-értékelés sávjába esik az Acer, a HP, a Dell, a Samsung és a Microsoft. A Lenovo idén F-ről C-re ugrott, mivel több pontozási információt közölt. Utolsóként végzett az Apple, de a vállalat a MacBook Neo-val fontos lépést tett afelé, hogy jövőre már vonzóbb értékeket kaphasson, és szoftveres téren sokat lépett előre a telefonok javíthatóságában az alkatrész-párosítás elhagyásával.

Külön érdekesség, hogy at EU-s energiacímke rendszerét a nagyobb, kötelezett gyártók közül az Apple illette a leghangosabb kritikával a bevezetést megelőzően. A cupertinói cég szerint számos tesztelési előírás megfogalmazása nem elég pontosan van meghatározva a jogszabályban, emiatt ugyanolyan képességű termékeket teljesen eltérően minősíthetnek, ami félrevezető lehet a fogyasztó számára. A jelentés készítői a végső osztályzat meghatározásakor egyébként pontot vontak le azoktól a javítási jogszabályok ellen lobbizó csoportok tagjaként tevékenykedő vállalatoktól.