Visszarángatná az Apple az Epic-et a bíróságra

Második alkalommal is a Legfelsőbb Bírósághoz fordul az Apple azért, hogy a testület megsemmisítse az alacsonyabb szinteken hozott ítéletet a vállalat alkalmazás-piacterénél alkalmazott jutalékrendszerre vonatkozóan. A korábbi bírósági döntések jórészt a felperes Epic Games álláspontját erősítették meg, a cupertinóiak most egy újabb kiskaput találtak, amelyen keresztül reményeik szerint megfordítható az ügy kimenetele.

A két cég jogi csatározása 2020 augusztusában kezdődött, amikor az Apple váratlanul eltávolította a Fortnite-ot az App Store-ból arra hivatkozva, hogy az Epic Games saját fizetési rendszerének bevezetése ellentétes a felhasználó szabályzattal. Az Epic a Fortnite bannolására válaszul beperelte a cupertinói céget, és azt kérte a bírótól, mondja ki, hogy az Apple versenyellenes gyakorlatot folytatott a külső fizetési lehetőségek tiltásával.

A fordulópontot a szövetségi bíróság áprilisi ítélete hozta meg, mely kimondta, hogy az Apple nem tagadhatja meg egy alkalmazás jóváhagyását pusztán azért, mert az külső fizetési linket tartalmaz, illetve nem szedhet jutalékot az ilyen tranzakciók után. Ezután júniusban a Legfelsőbb Bíróság elutasította az Apple arra irányuló kérését, hogy függessze fel a szövetségi bíró végzésének kulcsfontosságú részeit, amely előírja az iPhone-gyártó számára, hogy tegye nyitottabbá az App Store-t a versenytársak előnyére.

Az ügy ezután azzal vett újabb bírósági csavart, hogy az Apple a korábbi ítélet pontatlanságait kihasználva a külső alkalmazás-letöltési linkek használata esetén 30% helyett 27%-nyi jutalékot követelt magának, amit aztán az Epic Games azzal támadott - ismét - a bíróság előtt, hogy ezzel az Apple valójában az ítéletben foglaltakat semmibe veszi. Ezzel az érveléssel az első- és másodfok is egyetértett tavaly májusban és decemberben, az Apple pedig most ezeket a döntéseket próbálja megfordítani a Legfelsőbb Bíróság előtt.

A cég érvelése szerint a bíróság a hatáskörén túl terjeszkedett, amikor a konkrét ügyben arról döntött, hogy általános érvényű tiltást léptet érvénybe az ominózus jutalékkal szemben, miközben az eredetileg csak az Epic Games és az Apple közti jogvitáról szólt.

A fentiekből látszik, hogy az Apple tényleg minden rendelkezésére álló jogi eszközt megpróbál bevetni annak érdekében, hogy megvédje az App Store milliárdos bevételeit, és fenntartsa az ellenőrzését a fizetési tranzakciók felett - jórészt arra hivatkozva, hogy mindez a felhasználók biztonságát és a személyes adatainak a védelmét szolgálja.