Szigorúbban fogja a Microsoft a régebbi kernel drivereket
A Microsoft a későbbiekben a Windows hardverkompatibilitási programjához köti a kernel illesztőprogramok megbízhatónak tanúsítását.
Változtat a Windows kernel driverek kezelésén a Microsoft, és a későbbiekben nem kezeli alapértelmezetten megbízhatóként az elavult, úgynevezett „cross-signed root program” keretében aláírt illesztőprogramokat. A módosítással a cél vélhetően az operációs rendszer biztonságának megerősítése a kompatibilitás teljes feláldozása nélkül.
A későbbiekben így az asztali operációs rendszer csak a Windows Hardware Compatibility Program (WHCO) keretében tanúsított drivereket engedélyezi, ami szigorúbb ellenőrzésekkel vizsgálja meg többek közt a rosszindulatú kódoknak való ellenállóságot és a kompatibilitási problémákat, hogy rosszindulatú felek minél kisebb eséllyel tudják sikeresen kompromittálni a rendszer legérzékenyebb részeit. A kernel illesztőprogramok kiemelten kritikusak a Windows működtetésében, mivel közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek a rendszer magjához.
A változtatást fokozatosan kezdi el alkalmazni a cég áprilistól kezdődően, eleinte egy értékelési időszakkal, melyben az illesztőprogramokat auditálják annak érdekében, hogy az új szabályzat okoz-e kompatibilitási problémákat.
A The Register szerint a gyakorlatban ez azt eredményezi majd, hogy egyes régebbi illesztőprogramok és hardverek már nem fognak működni, különösen akkor, ha a gyártók leállítják a frissítések kiadását. Így az intézkedés nemcsak a biztonságot, hanem a régi rendszerek használatát is érinti.
Az úgynevezett cross-signed root program korábban lehetőséget kínált a fejlesztőknek az illesztőprogramok aláírására a Microsoft közvetlen beavatkozása nélkül, de mivel a fejlesztőknek maguknak kellett kezelniük a tanúsítványokat, ami lehetőséget adott visszaélésekre és tanúsítványlopásokra is. Bár a programot 2021-ben megszüntették, bizonyos illesztőprogramok továbbra is megbízhatóként működnek tovább.
A változás az áprilisi Windows-frissítéssel lép életbe, és a Windows 11 24H2, 25H2 és 26H1, valamint a Windows Server 2025 kiadásokra vonatkozik. Az operációs rendszer jövőbeli verzióiban az új modell alapértelmezés szerint lép érvénybe.